СМИ: Трамп задремал, когда Елизавета II произносила тост

Президент США Дональд Трамп задремал во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II, передает "Газета.ru” информацию Mirror.

Журналисты заметили, что во время приветственной речи королевы, рассказывавшей об "особенных взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Британией" американский лидер начал клевать носом.

Напомним, что Трамп прибыл в Лондон 3 июня и пробудет тут три дня. Завершится первый день визита американского президента в Великобританию большим государственным банкетом, на котором главы двух стран выступят с речами.