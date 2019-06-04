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Snapdragon, 3 Гб памяти и мощная батарея за 8990 рублей. В Россию пришел Nokia 3.2

04.06.2019,  
14:37
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Nokia Фото: Nokia
Фото: Nokia

В России стартовали продажи нового смартфона Nokia 3.2, который продолжает линейку продуктов компании в средне-нижнем ценовом сегменте.

Устройство имеет следующие характеристики:

- 6.26-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9 и разрешением 1520x720 пикселей, покрытый устойчивым к царапинам 2.5D-стеклом;

- процессор Qualcomm Snapdragon 429;

- ОЗУ/ПЗУ - 3/32 Гб с поддержкой карт памяти microSD;

- основная камера на 13 Мп, фронтальная на 5 Мп;

- аккумулятор на 4000 мАч;

- Android 9 Pie.

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Несмотря на позиционирование гаджета как представителя бюджетной категории, его корпус выполнен не из пластика, а из стекла и металла. Новинка является преемником одних из самых успешных девайсов именитого производителя - Nokia 3 и Nokia 3.1. В ней заметно улучшена аппаратная составляющая - китайский MediaTek наконец-то заменили на более мощный Qualcomm, а количество памяти увеличили до необходимого по современным меркам уровня.

Устройство участвует в программе Android One - помимо преимуществ "чистой" операционной системы без предустановленных сторонних приложений, пользователям гарантирована длительная поддержка обновлениями. Например, та же Nokia 3, вышедшая в 2017 году, недавно получила обновление до последней версии ОС.

Не обошлось и без ложки дегтя - из конфигураций пропал NFC-чип. Для предшественников эта была опция, которая "продавала" смартфон и была весомым плюсом при сравнении его с конкурентами.

Теперь же Nokia 3.2 рискует потеряться среди многочисленных представителей китайских брендов. При цене в 8990 рублей чаша потребительского выбора может очевидно склониться к Redmi 7. Хотя бы потому, что при том же или меньшем ценнике китайский продукт имеет лучший процессор.

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