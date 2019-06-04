Создатели "Мстителей" снимут сериал по игре Magic: The Gathering

Netflix не знает удержу: стриминговый гигант только что подрядил братьев Руссо, создателей потенциально самого кассового фильма в истории кино "Мстители: Финал", на экранизацию настольной игры Magic: The Gathering.

Уточнено, что речь идет про анимационный сериал. Об этом сообщает "Кинопоиск" со ссылкой на пресс-релиз от компании Hasbro, владеющей правами на игру.

Джо и Энтони Руссо выступят исполнительными продюсерами. При этом подчеркнуто, что братья знают в теме толк, являясь давними и большими поклонниками "настолки", и постоянно в нее играют. Так что сериал для них - "это личное".

Netflix just announced that Joe and Anthony Russo are making a 'Magic: The Gathering' anime series for the platform 😲



(via @NXOnNetflix) pic.twitter.com/irTy9W08lV — Fandom (@getFANDOM) 3 июня 2019 г.

Подробностей сюжета нет, но известно, что братья расскажут новую, "автономную", историю во вселенной игры. Но с участием известных персонажей. Возможно - значимых мироходцев Джейса Белерена и Никола Боласа.

По датам информации пока тоже нет.

Стоит отметить, что предстоящая адаптация - далеко не первый сериальный проект Руссо: они уже делали для канала Syfy телекомикс "Академия смерти", ситком "Сообщество", анимационную комедию "Квест Хармона" и так далее.

Magic: The Gathering - первая в мире коллекционная карточная игра, созданная в 1991 году американским математиком Ричардом Гарфилдом. Летом 1993 года вышло ее стартовое коммерческое издание.

На текущий момент в MtG - без малого двадцать тысяч карт. По ее сюжету игроки-мироходцы (planeswalkers) сражаются друг с другом с помощью обширных магических арсеналов.