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Создатели "Мстителей" снимут сериал по игре Magic: The Gathering

Новости
    04.06.2019, 14:54
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Magic: The Gathering Фото: youtube.com/ Magic: The Gathering
Фото: youtube.com/ Magic: The Gathering

Netflix не знает удержу: стриминговый гигант только что подрядил братьев Руссо, создателей потенциально самого кассового фильма в истории кино "Мстители: Финал", на экранизацию настольной игры Magic: The Gathering.

Уточнено, что речь идет про анимационный сериал. Об этом сообщает "Кинопоиск" со ссылкой на пресс-релиз от компании Hasbro, владеющей правами на игру.

Джо и Энтони Руссо выступят исполнительными продюсерами. При этом подчеркнуто, что братья знают в теме толк, являясь давними и большими поклонниками "настолки", и постоянно в нее играют. Так что сериал для них - "это личное".

Подробностей сюжета нет, но известно, что братья расскажут новую, "автономную", историю во вселенной игры. Но с участием известных персонажей. Возможно - значимых мироходцев Джейса Белерена и Никола Боласа.

По датам информации пока тоже нет.

Фото: kinopoisk.ru
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Стоит отметить, что предстоящая адаптация - далеко не первый сериальный проект Руссо: они уже делали для канала Syfy телекомикс "Академия смерти", ситком "Сообщество", анимационную комедию "Квест Хармона" и так далее.

Magic: The Gathering - первая в мире коллекционная карточная игра, созданная в 1991 году американским математиком Ричардом Гарфилдом. Летом 1993 года вышло ее стартовое коммерческое издание.

На текущий момент в MtG - без малого двадцать тысяч карт. По ее сюжету игроки-мироходцы (planeswalkers) сражаются друг с другом с помощью обширных магических арсеналов.

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