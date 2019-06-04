Суд отказался смягчить условия заключения экс-наркобарона Коротышки

Суд Нью-Йорка отказался смягчить условия содержания в тюрьме бывшего наркоборона Хоакина Гусмана (прозвище Коротышка). "Хорошее поведение не является основанием для смягчения условий", - подчеркнул судья Брайан Коган. Он принял во внимание информацию, поступившую из прокуратуры. Это предупреждение, что заключенный пытается добиться поблажек с целью совершить побег.

В прошлом месяце адвокаты Гусмана пожаловались на "жестокие и нестандартные" условия содержания их подзащитного. Например, Коротышка лишен возможности совершать прогулки на свежем воздухе.

Экс-наркобарон в прошлом дважды совершал побеги. В 2015 году он выбрался из мексиканской тюрьмы Альтиплано по туннелю длиной около полутора километров, прорытому его сообщниками.