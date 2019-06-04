Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи

Группа террористов напала на военных и полицейских в ливанском городе Триполи (90 км от Бейрута). Один из боевиков бросил гранату в патруль жандармов. Чуть позже были атакованы два армейских блокпоста. Погиб один сотрудник внутренних сил, еще несколько человек пострадали.

Как пишет ТАСС, совершивший нападения террорист (Абдель Рахман Мабсут) укрылся в одном из жилых домов. Силовики окружили здание, но пока не могут начать зачистку из-за того, что в доме находятся мирные граждане. Спецназ блокировал квартал Дар-Тавлид.