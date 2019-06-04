У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем

Один из двигателей космического спутника "Ямал-601" пройдет дополнительную проверку. В связи с этим программа полета самого мощного российского спутника будет изменена. Об этом сообщили в пресс-службе компании-заказчика аппарата "Газпром космические системы". Там уточнили, что речь об отказе двигателя не идет.

"В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом у "Ямала-601" есть не только апогейный двигатель, но и химические (не плазменные) двигатели малой тяги того же производителя. Измененный и уточненный план полета компания обнародует позже.

Напомним, запуск спутника с космодрома Байконур состоялся 30 мая. Ракета и разгонный блок были изготовлены в Центре имени М.В. Хруничева, а двигатели поставила франко-итальянская компания Thales Alenia Space.