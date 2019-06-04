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04.06.2019 19:53

Фитнес по наследству

Тренировка заложена в наших генах
Текст: Юрий Медведев
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
Нас настойчиво убеждают, что здоровье в движении. Что каждый должен ежедневно отмерить как минимум 10 тысяч шагов. Пробежать трусцой от инфаркта. Но кто сказал, что эти рекомендации - истина в последней инстанции? Посмотрите на наших сородичей, человекообразных обезьян. Они никуда не спешат, живут спокойно и расслабленно, не особенно утруждают себя непомерными шагами и прыжками по деревьям. А их распорядок дня на редкость умиротворен. Подъем, завтрак, общение с друзьями, после чего можно и подремать. Проснувшись, вблизи поискать обед, насытиться, почиститься и снова подремать. Ближе к вечеру опять чистка, общение, легкий ужин, и на боковую.
За последние 20 с лишним лет ученые открыли десятки "спортивных" генов, которые определяют склонность человека к тому или иному виду спорту. Фото: AP За последние 20 с лишним лет ученые открыли десятки "спортивных" генов, которые определяют склонность человека к тому или иному виду спорту. Фото: AP
За последние 20 с лишним лет ученые открыли десятки "спортивных" генов, которые определяют склонность человека к тому или иному виду спорту. Фото: AP

Наблюдения показали, что за день, лазая по деревьям, они преодолевают около 100 метров, что по затрате калорий соответствуют ходьбе на 1,5 км.

Какие уж тут тысячи шагов! И хотя обезьяны ведут такой противопоказанный сегодня врачами образ жизни, они редко болеют, не знают, что такое диабет, не страдают от гипертонии. У них высокий холестерин, но сосуды не закупориваются. У обезьян не бывает болезней сердца, инфарктов от закупорки артерий. Более того, они всю жизнь остаются худыми. Доля жировой ткани у шимпанзе всего 10 процентов, как у олимпийских чемпионов.

В чем дело? Почему эти наши родственники, с которыми у нас геном совпадает на 97 процентов, могут себе позволить такой "диванный" образ жизни, а мы должны ходить, бегать, гнуться, тягать тяжести, чтобы сохранять здоровье? Ответ ученых - люди сами "виноваты". В ходе эволюции у человека выработалась зависимость от физической активности. Чтобы жить, ему обязательно надо было двигаться.

Фото: iStock
Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха

Интересно, что хотя предки человека отделились на генеалогическом древе от приматов около 6-7 миллионов лет назад и даже встали на две ноги, еще минимум несколько миллионов лет проводили время почти как обезьяны. Но около двух миллионов лет назад картина стала меняться. Во всяком случае, антропологи находят относящиеся к тому времени каменные орудия, а также кости со следами разделки туши. Именно тогда, по мнению ученых, появился род Homo. И тогда же в нашем предке появилась "спортивность". Движение стало потребностью. Его диктовало меню. Ведь охота на животное - это вам не поиск банана. По мнению ученых, переход от растительного меню к белковому, от простого собирательства к охоте окончательно разделил бывших родственников. Охотник должен был быстро преодолевать большие расстояния, быстро соображать, уметь работать в команде, что способствовало появлению социальных навыков и росту мозга. Более того, для его нормальной работы в ходе эволюции появилась даже потребность в физической активности. Она существенно изменила всю физиологию человека, его скелет, активность иммунной системы и обмена веществ, состав крови и т.д. Так что это наши предки заложили в нас потребность в постоянных тренировках. Она крепко сидит в наших генах. Идя против своей природы, человек обречен на недуги, на "букет" болезней.

Обезьяны, с которыми наш геном совпадает на 97 процентов, могут спокойно вести "диванный" образ жизни, а мы, чтобы сохранять здоровье, должны бегать, гнуться, тягать тяжести

Напомним, что за последние 20 с лишним лет ученые открыли десятки "спортивных" генов, которые определяют склонность человека к тому или иному виду спорту. И если генетика не предрасположена к спринту, то никакие самые изнурительные и изощренные тренировки его не превратят в чемпиона. А вот особенности генов кенийских и эфиопских бегунов позволяет им эффективно расходовать энергию. Отсюда и фантастические успехи африканцев в беге на средние и длинные дистанции. Уже составлены генетические карты, что позволяет сказать, к какому виду спорта человек предрасположен. В самом ближайшем будущем отбор юных дарований будет начинаться с кабинета генетика.

Кстати

Ученые наблюдали за мышами, заставляя их бегать на беговой дорожке, которая двигалась в разных режимах. Оказалось, что они лучше справляются с физической нагрузкой в вечерние часы, к концу своего мышиного дня. Но эта разница исчезала, если у мышей отключали один из генов, регулирующих суточные ритмы.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России растет спрос на фитнес-офисы

В чем причина? Дело в том, что во время "вечернего фитнеса" в мышцах мышей поднималась концентрация молекул ZMP, от которых зависит бескислородное получение энергии, и расщепление жирных кислот. Как следствие мышцы получали больше энергии, и мыши демонстрировали лучшие результаты на беговой дорожке.

Проведя аналогичные исследования на людях, ученые обнаружили, что при занятиях физическими упражнениями вечером организм расходовал меньше кислорода и мышцы работали с большей эффективностью.

Похожие результаты получила другая группа ученых. Они анализировали вещества, образующиеся во время обмена веществ в мышцах мышей, и активность генов, которые влияют на энергетические реакции в организме. Оказалось, что их активность меняется в зависимости от времени суток, и, соответственно, по-разному происходит обмен веществ в мышцах. Конечно, эти результаты на людей распространять преждевременно, здесь требуются дополнительные исследования. И тогда мы узнаем, когда лучше ходить в фитнес-центр, чтобы лучше сжигать жир и эффективнее тренировать мышцы.

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