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04.06.2019 20:33
Рубрика: Общество

Понять человека дождя

Причины аутизма могут находиться в "мусорной" ДНК
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
Как известно, огромный объем кодирующей информации, которая отвечает за синтез белков, составляет около одного процента генома, а на некодирующую часть приходится 98-99 процентов. Ее функция оставалась неясной, поэтому ее даже называли "мусорной" частью генома. И вот американские ученые обнаружили, что мутации в этом "мусоре" могут стать причиной аутизма, которым страдал герой знаменитого фильма "Человек дождя". Результаты работы опубликованы в журнале Nature Genetics.
Фото: Renner, Perez-Escobar, Silber, Nesbitt, Preick, Hofreiter, Chomicki, University of Munich, University of Oxford
Анализ ДНК подтвердил смелую догадку о Древнем Египте

Ученые обучили искусственный интеллект предсказывать, как разные последовательности в некодирующей ДНК влияют на активность генов. Изучались как люди с аутизмом, так и их здоровые родственники, у которых не было семейной истории аутизма - то есть расстройство возникало спонтанно, а не передавалось по наследству. Оказалось, что многие случаи аутизма были связаны с мутациями в некодирующей, "мусорной" ДНК, которая не участвует в синтезе белков.

Хотя конкретные причины развития аутизма пока непонятны, ученым удалось выявить тысячи потенциально связанных с ним мутаций. Важно, что эта работа затрагивает не только аутизм. Авторы считают, что некодирующая ДНК способна вызывать у человека сложные расстройства и заболевания.

Эти же методы можно применять для изучения роли некодирующей ДНК при раке или болезнях сердца, считает один из авторов работы Цзянь Чжоу. Исследователи надеются, что их работа поспособствует более полному использованию генетических данных для диагностики и лечения заболеваний и расстройств.

Общество Наука
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