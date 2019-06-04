Конечно, британские ученые умеют удивить. На этот раз они это сделали совместно со шведскими коллегами. Группа исследователей Уппсальского и Ливерпульского университетов решила выяснить, почему человек заводит собаку. Для охраны дома? Чтобы иметь надежного друга? А может, все гораздо глубже? Может, здесь замешана генетика?

Для поиска ответа ученые выбрали давно испытанный метод - изучать близнецов. Охват опроса впечатляет: опрошено 35 тысяч пар. Что же выяснилось? Число случаев, когда оба близнеца либо владеют собакой, либо, наоборот, оба не имеют, оказалось значительно выше среди однояйцевых близнецов, имеющих одинаковый генотип. А вот двуяйцевые близнецы, генотип которых совпадает не больше, чем у обычных братьев и сестер, были едины лишь наполовину: зачастую у одного близнеца была собака, а у другого нет. Вывод: как минимум у каждого второго владельца собаки гены влияют на то, что он заводит себе четвероногого друга.

Кто-то скажет, что с подобным успехом можно изучать генетическую привязанность к кошкам, которая порой доходит до фанатизма, к голубям, к любым другим животным и даже к манной каше. Кстати, в свое время на близнецах некоторые ученые пытались доказать, что склонность к консерватизму и либерализму зависит от генов. Иными словами, человек уже рождается с политическими пристрастиями. Но эти попытки были, мягко говоря, осторожно восприняты научным сообществом. Как и периодически появляющиеся сенсации об открытии гена интеллекта, алкоголизма, гениальности и т.д. В действительности все гораздо сложней.