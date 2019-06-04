Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке

Украинские силовики обстреляли мечеть в северо-западной части Донецка, где около 70 человек, включая детей, собрались на молитву по случаю одного из главных для мусульман праздника Ураза-байрам.

Об этом журналистам рассказали правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), добавив, что по предварительным данным пострадавших нет.

По их сведениям, подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь около 7:40 утра, предположительно из 82-миллиметрового миномета.

Всего было выпущено 9 снарядов. Несколько боеприпасов угодили на территорию мечети, повредив ее купол. Напомним, в настоящее время в Донбассе действует весеннее перемирие, вступившее в силу 8 марта.