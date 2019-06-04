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04.06.2019 14:45
Рубрика: В мире

Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке

Текст: Игорь Дунаевский
Фото: Игорь Дунаевский/РИА Новости Фото: Игорь Дунаевский/РИА Новости
Фото: Игорь Дунаевский/РИА Новости

Украинские силовики обстреляли мечеть в северо-западной части Донецка, где около 70 человек, включая детей, собрались на молитву по случаю одного из главных для мусульман праздника Ураза-байрам.

Об этом журналистам рассказали правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), добавив, что по предварительным данным пострадавших нет.

ВСУ выпустили по окраинам Донецка более 40 мин

По их сведениям, подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь около 7:40 утра, предположительно из 82-миллиметрового миномета.

Всего было выпущено 9 снарядов. Несколько боеприпасов угодили на территорию мечети, повредив ее купол. Напомним, в настоящее время в Донбассе действует весеннее перемирие, вступившее в силу 8 марта.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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