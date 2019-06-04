Умерла супруга президента Израиля

После долгой борьбы с тяжелой болезнь на 73-м году жизни скончалась супруга президента Израиля Нехама Ривлин.

Напомним, что в марте она перенесла операцию по пересадке легкого, а в апреле ее состояние резко ухудшилось. После чего состояние Нехамы Ривлин оставалось "стабильно тяжелым". Президент Израиля Реувен Ривлин поблагодарил медиков за их труд и попытки спасти супругу.

Канцелярия премьер-министра Беньямина Нетаньяху опубликовала заявление политика со словами соболезнования. "Я и моя супруга Сара вместе со всеми гражданами Израиля выражаем глубочайшую скорбь в связи с кончиной супруги президента Израиля Нехамы Ривлин. Светлая ей память. В последнее время, когда она с героизмом и величием духа боролась за жизнь, мы все молились за ее выздоровление. От всего сердца выражаем соболезнования президенту Израиля и всей его семье. Да будет благословенна ее память", - написал Биньямин Нетаньяху.

Похороны состоятся 5 июня на Горе Герцля в Иерусалиме.

