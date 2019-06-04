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04.06.2019 19:51
Рубрика: В мире

Несладкая жизнь

В Британии нашли оригинальный способ борьбы с ожирением
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
Эксперты британского Института исследований госполитики утверждают: сладости, чипсы и сладкие напитки должны иметь максимально простую и даже "устрашающую" упаковку, чтобы создать "равное игровое поле" с фруктами и овощами. В новом отчете аналитического центра указывается, что эта тактика позволит сократить количество людей, которые страдают от ожирения из-за чрезмерного употребления сладостей и газировки.

Крупные продовольственные бренды в Британии могут обязать отказаться от яркого дизайна своей продукции, сообщает "Дэйли мэйл". Вместо этого они будут использовать унифицированную упаковку, скорее всего, зеленовато-коричневого цвета, который можно увидеть на пачках сигарет. Эти планы получили одобрение Салли Дэвис, главного медицинского инспектора Англии. "Эти предложения были извлечены из уроков борьбы с табаком и могут стать частью решения проблемы ожирения в нашей стране", - заявила Дэвис. В свою очередь Саймон Стивенс, исполнительный директор Национальной медицинской ассоциации, заявил, что ожирение в Альбионе становится "новым курением".

Фото: iStock
Названа главная причина детского ожирения

Предложения влиятельного аналитического центра, также включают: введение налога на сахар, безалкогольные напитки, сладости и пирожные, а также на молочные коктейли; запрет на дневную телевизионную рекламу сладостей, безалкогольных напитков и продуктов, которые надо готовить в микроволновках; поставку бесплатных фруктов для учеников школ и запрет на фаст-фуд ближе, чем в 160 метрах от школ.

По мнению авторов документа, который может вскоре поступить в парламент, ограничения на "нездоровую пищу" и напитки, а также сокращение времени их рекламы на телевидении уменьшат количество сердечных приступов и таких заболеваний, как диабет и рак. Авторы документа напоминают, что ограничения на табачную рекламу и запрет на курение в общественных местах значительно сократили число курильщиков в стране. Они утверждают, что подобные меры в отношении нездоровой пищи сократят количество граждан, страдающих от ожирения.

В мире Европа Великобритания Медицина и здоровое питание
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