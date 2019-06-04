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04.06.2019 20:01
Рубрика: В мире

Скучают по лирам?

В Италии готовы ввести альтернативную валюту
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(7878)
В парламент Италии внесен законопроект о разработке новой национальной валюты, которая имела бы хождение в стране наряду с евро. Об этом сообщает французская Le Figaro.
Итальянцы тоскуют по своей валюте и раскупают памятные альбомы с изображением лиры. Фото: REUTERS Итальянцы тоскуют по своей валюте и раскупают памятные альбомы с изображением лиры. Фото: REUTERS
Итальянцы тоскуют по своей валюте и раскупают памятные альбомы с изображением лиры. Фото: REUTERS

По данным издания, инициатива стала ответом на недавний ультиматум со стороны Брюсселя, который пригрозил Риму штрафом в размере 0,2 процента от ВВП за недостаточное сокращение госрасходов. Предполагается, что правительство Италии может выпустить краткосрочные гособлигации, с помощью которых власти будут расплачиваться с кредиторами и поставщиками. Кроме того, валюта, альтернативная евро, предназначена для "уплаты налогов и покупки у государства товаров и услуг".

Как избежать ошибок при обмене валюты

Не секрет, что многие регионы, отдельные города и даже деревни в разных странах вводят у себя местные валюты. Так, в Швейцарии вот уже более восьми десятилетий выпускают безналичные региональные деньги под названием WIR. Так называемые виры официально эмитируются цюрихским банком, их курс к швейцарскому франку равен один к одному, при этом взаимная конвертация исключена. Оборот виртуальных денег осуществляется в сфере услуг, в том числе гостиничного бизнеса, строительства, даже розничной торговли по принципу бартерных кооперативных сделок.

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
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Гораздо более молодой, но тоже успешный проект реализуют в английском Бристоле. Там с сентября 2012 года в ходу бристольский фунт, введенный для смягчения последствий экономического кризиса и в качестве дополнительной меры против утечки капитала. Равный по стоимости британскому фунту, он привязан к национальной валюте. На купюрах номиналом 1, 5, 10 и 20 бристольских фунтов изображены знаменитые горожане и достопримечательности. Например, сверхзвуковой пассажирский самолет "Конкорд" - детище авиаконструкторов из Бристоля. Прежде с локальными валютами проводили эксперименты и другие города Соединенного Королевства, однако именно бристольский фунт влился в налоговую систему, получив небывало широкую поддержку среди местных предприятий, кафе, театров и даже от компании, управляющей паромом. Они обязались принимать бристольские фунты, а сотрудники муниципальных учреждений согласились получать в "бристолях" зарплату.

Многие регионы, отдельные города и даже деревни в разных странах вводят у себя местные валюты

Похожие примеры можно найти во многих странах континентальной Европы. Как писала "РГ", в бельгийском Монсе еще восемь лет назад ввели "ропи" для обращения среди старших школьников и студентов, в 2013 году во Французской Стране Басков появились местные дензнаки eusko. Своя валюта успешно циркулирует и в парижском пригороде Монтре. Ну а в прошлом году мода докатилась до французской столицы: местные активисты предложили и там выпустить альтернативную валюту под названием "пеш", другими словами "персики", в память о фруктовых садах, которые поставляли к королевскому двору отменные плоды. Правда, теперь "пеши" будут служить народу. В том же Монтре ими можно расплатиться с лавониками, обувщиками, держателями бистро.

Самая известная локальная валюта США - итакский час, придуманный, как можно догадаться, в городе Итака (штат Нью-Йорк) в 1991 году. Из названия банкнот ясно, что речь идет о плате за труд, рассчитываемой исходя из отработанного времени. Один итакский час приравнивается к десяти американским долларам.

В мире Европа Италия
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