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04.06.2019 21:10
Рубрика: Общество

Игры портала

В бой идут одни старики
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 121(7879)
На проходящий в Кирове с 4 по 6 июня чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров приехали представители 73 российских регионов, а также пенсионеры из Армении, Беларуси, Германии, Дании, Италии, Литвы и Финляндии.
62-летний Евгений Понафидин, создатель ТВ-студии для ветеранов. Фото: Алексадр Ивлев 62-летний Евгений Понафидин, создатель ТВ-студии для ветеранов. Фото: Алексадр Ивлев
62-летний Евгений Понафидин, создатель ТВ-студии для ветеранов. Фото: Алексадр Ивлев

Всего - 150 человек. Они выдержали большой отбор среди 11 тысяч сверстников.

Соревнуются в двух группах: начинающие и уверенные пользователи борются за медали в пяти номинациях и командные места в общероссийском зачете.

Средний возраст - от 60 до 69 лет; каждый пятый - старше 70 лет.

Кибербойцы очень колоритные. Владлен Алексеевич Седачев из Южно-Сахалинска по профессии инфекционист-бактериолог. Компьютер для себя открыл в возрасте 82 лет. Сейчас ему 89.

Фото: REUTERS
Киберспортсменам не удалось переиграть искусственный интеллект

Соперники - представители Чукотки - Григорий Иванович Ранаврольтын (автор Чукотско-русского тематического словаря) и Мария Викторовна Слепцова (учитель математики) утверждают, что в знании компьютера обошли собственную внучку.

Киберчемпионат - это не спорт высоких достижений. Польза от освоения IT-технологий сугубо практическая. Борис Витальевич Брехов из Северска освоил компьютер в 69 лет, сейчас у него в планах научиться танцевать вальс: берет уроки в виртуальном пространстве.

Анатолий Васильевич Кузубов из Великого Новгорода через приложение "Nemo" учит финский язык. Пригодится для путешествий.

Сергей Сергеевич Костин из города Куровское (Московская область) устроил небольшой приют для бездомных животных и через Интернет ищет им хозяев.

"Активное долголетие - это желание быть частью современного мира, - говорит Валерий Рязанский, председатель Союза пенсионеров РФ. - А это невозможно без навыков владения компьютерными технологиями".

Каждый третий пользователь Всемирной паутины старше 60 лет. / Фото: Алексадр Ивлев
Конкретно

IT-многоборцы

67% участников - выпускники курсов компьютерной грамотности. Остальные - самоучки.

Участвуют женщины от 55 лет, мужчины - от 60.

Награждение победителей - 6 июня в Кировском театре кукол им. Афанасьева.

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