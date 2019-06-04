В Кремле ответили на вопросы о рабочей группе Турции и США по С-400

В Москве не возражают, чтобы Турция обсуждала закупки российских зенитных ракетных систем С-400 с другими странами.
Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости www.ria.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать договоренности президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа о создании рабочей группы по этому вопросу.
Говоря о том, сообщала ли Анкара Москве о создании такой структуры, Песков подчеркнул: "Турция не должна уведомлять. Это не наше дело".
"Наше дело и дело наших турецких партнеров - выполнять сделку по поставке С-400 в Турцию, которая находится в стадии реализации", - заявил пресс-секретарь президента.
"Турция может это обсуждать с любыми третьими странами", - сказал Песков.
Напомним, что агентство Bloomberg сообщило, что Трамп и Эрдоган договорились создать совместную рабочую группу для обсуждения покупки Анкарой систем С-400.