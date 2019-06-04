В массовом ДТП в Японии пострадали 15 школьников

Массовое ДТП произошло в японской префектуре Тотиги. Там столкнулись сразу пять транспортных средств.

Участником аварии стал и школьный автобус, в салоне которого находились 33 ученика и трое преподавателей. Они направлялись на экскурсию. В результате инцидента серьезные травмы получили 17 человек, в том числе 15 учеников младших классов. Пострадавших госпитализировали, передает ТАСС.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. По данным агентства Киодо, ДТП произошло в 8 утра по местному времени. В автобус сзади врезался грузовик.