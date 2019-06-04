В России начали продавать обновленные фотоаппараты "Зенит"

В России стартовали продажи возрожденной дальномерной камеры "Зенит М", сообщили в госкорпорации "Ростех".

Выпускает фотоаппарат холдинг "Швабе", входящий в госкорпорацию. Фотоаппарат "Зенит М" - это совместная разработка Красногорского завода им. С.А. Зверева, входящего в холдинг "Швабе", и немецкого производителя оптики Leica Camera AG.

Камера фотоаппарата "Зенит М" разработана на базе камеры Leica M (Type 240) с использованием высокотехнологичной отечественной оптики. Первая партия составила 500 штук и была распродана по предварительным заказам, уточнили в госкорпорации.

Первые заявки на предзаказ начали поступать после официальной презентации камеры на крупнейшей международной выставке в области фотоиндустрии Photokina 2018 в Кельне.

Дальномерная фотокамера "Зенит М" позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6400. С ее помощью можно вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. Изображения, созданные объективом камеры, не требуют дополнительной обработки.

По словам заместители генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина, выход на рынок модели "Зенит М" - принципиально новый виток в истории всего бренда. С момента своего появления "Зенит М" получает высокие оценки экспертов на крупнейших международных выставках, отметили в "Ростехе".