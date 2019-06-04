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03.06.2019 21:11
Рубрика: Спорт

Искупались в "золоте"

Чемпионы разыграли три миллиона долларов призовых
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 119(7877)
В американском Индианаполисе подвели итоги третьего и заключительного этапа Серии чемпионов - нового турнира, который проходит под эгидой Международной федерации плавания (ФИНА).

Один из лидеров нашей сборной Владимир Морозов, который выступал и в Гуанчжоу, и в Будапеште, наконец одержал победу. На дистанции 50 метров вольным стилем Морозов финишировал за 21,65 секунды. Россиянин проиграл своему лучшему результату сезона и четвертому результату в мировом рейтинге 2019 года, показанному в апреле на чемпионате России (21,55). Но опередил молодого американца Майкла Эндрю, бразильца Бруно Фратуса, которому с апреля принадлежат самые быстрые секунды (21,47), а также "ветерана" американской команды, олимпийского чемпиона Сиднея-2000 на "полтиннике" кролем Энтони Эрвина.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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- Это моя первая личная победа в серии, так что очень доволен, - приводит слова Морозова пресс-служба ФИНА. - Обогнать лидера сезона и олимпийского чемпиона - это особенные ощущения. Но, если честно, не ожидал, что выиграю заплыв. Даже не сразу поверил, когда коснулся бортика, потому что на последних метрах все наплывали на финиш, все боролись.

Самой титулованной спортсменкой Серии чемпионов стала обладательница "золота" Рио-2016 шведская пловчиха Сара Сьострем. Она завоевала 17 медалей, в том числе 12 высшего достоинства. На втором месте по результативности идет "Железная леди" из Венгрии Катинка Хоссу (7-4-1). Эти девушки собрали и большую часть призового фонда. Победитель каждого индивидуального заплыва, в котором принимали участие только четыре звездных пловца, получал 10 тысяч долларов, остальные по 8, 6 и 5 тысяч соответственно.

Мультимедалисты среди россиян тоже были. Это Юлия Ефимова, Антон Чупков и Анастасия Фесикова, на счету которых по три победы. Правда, Ефимова была лучшей на этапах в Гуанчжоу и в Будапеште. В Индианаполисе же на трех дистанциях брассом королевой была принципиальная соперница россиянки Лили Кинг из США. На 50 и 100-метровке Кинг теперь лидер мирового сезона (29,63 против 29,93 у Ефимовой и 1.05,13 против 1.05,51). Однако их главная битва пройдет на мировом первенстве-2019 в Корее.

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