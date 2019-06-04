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04.06.2019 13:59
Рубрика: Власть

Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу

Текст: Иван Петров
Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу. Соответствующий иск подал бывший инспектор ДПС Максим Лужных, уволенный, по его версии, за посещение Доминиканской Республики и Болгарии. Истец требовал отменить приказ, запрещающий полицейским выезд за рубеж.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Исковые требования Лужных оставить без удовлетворения", - огласила решение судья. При этом во вторник суд зачитал только резолютивную часть постановления, мотивы судебного решения пока неизвестны.

Бывший командир взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы Максим Лужных пытался оспорить подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России № 705-дсп "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" от 12 сентября 2013 года.

Фото: iStock
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В иске отмечалось, что право выезжать за пределы страны гарантировано Конституцией каждому гражданину. "Права могут быть ограничены только федеральным законом, а не подзаконным актом, который мы в данном случае оспариваем", - пояснял в суде позицию истца его представитель Владимир Воронцов.

При этом юрист уточнил, что перечень оснований для недопуска за границу является секретным, поэтому не известен даже самим полицейским.

В то же время на судебном заседании выступили представители МВД и Минюста. Сотрудники министерств заявили возражения на иск, пояснив, что оспариваемая норма касается только сотрудников, допущенных к гостайне. "Иск изначально основан на неверном толковании норм права, поскольку истец был уволен со службы за указание недостоверного места отдыха и необоснованного получения в связи с этим трех дней отпуска дополнительно. Увольнение Лужных никак не было связано с нарушением им оспариваемого приказа, так как он его не касается как лица, не допущенного к государственной тайне", - рассказал суду представитель МВД России.

В МВД пояснили, что Лужных уволили за дисциплинарный проступок, поскольку в рапорте он указал, что будет отдыхать в Сочи.

Фото: Сергей Михеев.
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Представители Минюста и Генпрокуратуры также посчитали, что правовых оснований для удовлетворения иска нет.

Правда, судебное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Представители Лужных уже заявили о намерении подать такую жалобу.

Ранее Лужных в суде пытался оспорить приказ об увольнении со службы, но безрезультатно. В декабре 2017 года Нагатинский райсуд Москвы отказал заявителю, просившему восстановить его на службе и взыскать в его пользу 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В сентябре 2018 года Мосгорсуд подтвердил это решение и отклонил апелляционную жалобу Лужных.

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