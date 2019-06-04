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Рубрика: Власть

ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО

Министерство обороны России сообщило об успешном запуске новой ракеты.

Фото: Минобороны РФ
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"Она выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - рассказал заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ Владимир Сергиенко, не уточнив, о каком типе идет речь. Представитель ведомства только напомнил, что система ПРО предназначена для защиты территории в случае нападения противника с воздуха.

Воздушно-космические силы РФ провели уже серию испытаний новых противоракет на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Именно там Минобороны проверяет как уже стоящие на вооружении ракеты (для подтверждения их характеристик), так и новые (ближнего действия).

Власть Безопасность Армия Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны
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