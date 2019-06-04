Володин: В Госдуме пройдут консультации по участию в сессии ПАСЕ

Депутаты всех фракций Госдумы проведут консультации по вопросу об участии в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Прежде чем подать заявку на участие в очередной сессии ПАСЕ, а именно это коллеги из парламентской ассамблеи предлагают сделать в июне, мы в ближайшее время проведем консультации со всеми фракциями, участвующими в формировании делегации", - сообщил спикер Госдумы. "Проанализируем все риски и выйдем на принятие решения", - добавил он.

Говоря о предложенном накануне регламентным комитетом ПАСЕ проекте резолюции о недопустимости ограничения прав национальных делегаций, председатель нижней палаты парламента отметил, что это "решение, на необходимости принятия которого российская сторона настаивала последние пять лет".

"Мы выступаем за диалог, но он должен быть на равных. Права национальных делегаций никто не имеет права ущемлять", - заключил Вячеслав Володин.