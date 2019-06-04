Новости

Две тысячи человек заразились лихорадкой Эбола в ДРК 06:45
В массовом ДТП в Японии пострадали 15 школьников 06:30
Под Екатеринбургом потушили сильный пожар на складах с краской 06:09
Врач рассказала, почему вредно худеть перед отпуском 06:05
Фигурант расследования Мюллера арестован в США за хранение порнографии 05:28
На юге Мексики задержали 75 нелегальных мигрантов 05:06
В Японском море корабли ТОФ пустили в ход реактивные бомбы 04:44
Более 30 человек погибли при разгоне демонстрантов в Судане 04:40
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором 04:32
Граждане КНР попытались вывезти из Хабаровска 24 килограмма аухи 04:30
Выступающие против насилия женщины вышли на улицы Аргентины 03:53
Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске 03:46
BadComedian объявил о возможном закрытии своего канала на YouTube 03:17
Суд отказался смягчить условия заключения экс-наркобарона Коротышки 03:06
Полицейский автомобиль стал участником ДТП на западе Москвы 02:40
Бразилия приостановила поставки говядины в Китай 02:32
Космический корабль Dragon доставил на Землю две тонны груза с МКС 02:01
Террорист напал на военных и полицию в ливанском Триполи 01:35
ВКС России успешно испытали новую ракету системы ПРО 01:03
США продаст Болгарии восемь истребителей F-16 00:27
Задержан участник нападения на бойца ГРУ 03.06.2019
Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД 03.06.2019
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром 03.06.2019
В Совфеде оценили перспективы участия России в сессии ПАСЕ 03.06.2019
В России выросло число острых отравлений алкоголем 03.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 06:05
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказала, почему вредно худеть перед отпуском

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Не стоит голодать и пытаться активно сбросить лишние килограммы в преддверии отдыха, так как это чревато еще большими проблемами с избыточным весом.

- При резком голодании в организме перестают вырабатываться в нужном объеме ферменты. И когда человек приезжает в отель и начинает нормально есть, то его желудку становится трудно переварить большое количество еды. В результате организм начинает активно откладывать жир и сброшенные килограммы возвращаются моментально, - объяснила врач-диетолог Елена Соломатина, добавив, что приобретенный "отпускной" жир не удастся сжечь ни плаванием, ни другой активностью на пляже.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Как загорать правильно и безопасно для здоровья

- В отпуске даже худой человек легко может набрать лишний вес, - отметила врач.

Также в жару лучше отказаться от жирной пищи еще и потому, что такая еда сильно перегружает организм, который летом и так работает на износ. Систематическое переедание может активизировать хронические заболевания, передает "Вечерняя Москва".

Общество Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости защиты Рунета
Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии
Бастрыкин призвал срочно найти причастных к убийству бойца спецназа ГРУ
В Швеции суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа
На "Красной площади" обсудили поддержку писателей, издателей и читателей