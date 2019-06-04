Врач рассказала, почему вредно худеть перед отпуском

Не стоит голодать и пытаться активно сбросить лишние килограммы в преддверии отдыха, так как это чревато еще большими проблемами с избыточным весом.

- При резком голодании в организме перестают вырабатываться в нужном объеме ферменты. И когда человек приезжает в отель и начинает нормально есть, то его желудку становится трудно переварить большое количество еды. В результате организм начинает активно откладывать жир и сброшенные килограммы возвращаются моментально, - объяснила врач-диетолог Елена Соломатина, добавив, что приобретенный "отпускной" жир не удастся сжечь ни плаванием, ни другой активностью на пляже.

- В отпуске даже худой человек легко может набрать лишний вес, - отметила врач.

Также в жару лучше отказаться от жирной пищи еще и потому, что такая еда сильно перегружает организм, который летом и так работает на износ. Систематическое переедание может активизировать хронические заболевания, передает "Вечерняя Москва".