Выступающие против насилия женщины вышли на улицы Аргентины

Жительницы Аргентины вышли на улицы, протестуя против насилия в отношении женщин. В столице манифестанты собрались у здания конгресса. Участники марша положили листы с именами убитых и пропавших женщин и девочек. Затем протестующие проследовали до Майской площади, расположенной перед президентским дворцом.

Многие в руках держали плакаты с требованиями снять запрет на аборты. Сейчас искусственное прерывание беременности разрешено только в случае изнасилования, а также по медицинским показаниям.

Как пишет ТАСС, в прошлом году в Аргентине 278 женщин были убиты родственниками или погибли от рук партнера, мужа, жениха. Большинство преступлений (66%) были совершены дома.