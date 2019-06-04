Зеленский пообещал выполнять Минские соглашения

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией и обещает выполнять Минские соглашения по урегулированию на востоке страны. Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - передает ТАСС слова украинского главы.

Ранее Зеленский встретился в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, с которым обсудил проблемы европейской интеграции Украины. Отвечая на вопрос журналистов о взаимоотношениях с предыдущим украинским президентом Порошенко и нынешней киевской администрацией, Юнкер дипломатично удержался от оценок и резких высказываний.

"У меня новый друг", - сдержанно пошутил он, пожимая руку Зеленского.

"Я лучше, новый лучше старого", - сострил в ответ Зеленский.