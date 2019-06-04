Зеленский заявил в Брюсселе о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский готов "вести переговоры" с Россией и выполнить обязательства Киева по "минским соглашениям". Кроме того, он сообщил о планах активнее работать на гуманитарном направлении в Донбассе, в том числе восстановить дорожную инфраструктуру.

Такие заявления он сделал во вторник после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Впрочем, Зеленский не удержался от традиционных для Киева нападок на Россию и оговорился, что сначала Украина должна окрепнуть в "экономическом, политическом и военным смыслах", в том числе активнее участвовать в деятельности альянса с прицелом на получение членства в нем. Поэтому расценивать его слова как подтверждение немедленной готовности новой власти в Киеве к переговорам и имплементации "минских соглашений" не стоит. Напомним, что в Москве не раз призывали Киев налаживать диалог с руководством и населением самопровозглашенных республик Донбасса.

Кроме того, к предстоящей 5 июня встрече контактной группы представители Киева готовят предложения по "прекращению огня, обмену пленными".