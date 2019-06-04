"Зенит" попал в двадцатку лучших клубов Европы

Предпоследнюю, 19-ю строчку в данном рейтинге занял чемпион России "Зенит". Питерский клуб, вылетевший из Лиги Европы на стадии 1/8 финала, имеет в своем активе 72,000 балла.

Что касается остальных российских команд, то они расположились в следующем порядке: ЦСКА (32-е место), "Краснодар" (4-е), "Локомотив" (54-е), "Спартак" (89-е), "Динамо" (91-е), "Ростов" (106-е), "Уфа" (120-е), "Рубин" (121-е).

Лидирует в списке мадридский "Реал" (146,000 очка). Напомним, что "королевский клуб" прекратил выступление в Лиге чемпионов в первом же раунде плей-офф - в 1/8 финала, уступив "Аяксу". Вторую строчку занимает "Барселона" (138,000), третью - мюнхенская "Бавария" (128,000).

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы - "Ливерпуль" и "Челси"- расположились вне первой десятки. "Красные" идут на 11-м месте, лондонцы - 12-м.