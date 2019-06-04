"Зенит" вошел в топ-20 рейтинга УЕФА по итогам сезона

УЕФА опубликовал новую версию клубного рейтинга с учетом итогов прошедшего сезона.

Во главе списка остался мадридский "Реал" со 146000 очками. В тройку также входят "Барселона" (138000) и "Бавария" (128000). Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" - 11-й (91000).

Из российских клубов выше всех оказался питерский "Зенит", поднявшийся на 19-ю строчку (72000). Что касается других отечественных команд, столичный ЦСКА занимает 32-ю строчку (48000), "Краснодар" - 43-ю (34,500), московский "Локомотив" - 54-ю (28,500), "Спартак" - 89-ю (16,000), московское "Динамо" - 91-ю (16,000), "Ростов" - 106-ю (13,500), "Уфа" - 120-ю (10,109), казанский "Рубин" - 121-ю (10,109).

Напомним, в рейтинге УЕФА отражены результаты выступления клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов.