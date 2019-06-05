100 иностранных школьников соберутся на смене по русскому языку в "Артеке"

Смена по русскому языку для зарубежных школьников пройдет в третий раз в международном детском центре "Артек". В формате мастер-классов, квестов, флешмобов ребята познакомятся с основами ораторского искусства, языкознания, народного танца, искусства и культуры России, сообщает пресс-служба Института русского языка имени Пушкина.

Смена будет длиться с 7 по 28 августа 2019 года. Это время будет посвящено подготовке к международной олимпиаде по русскому языку для зарубежных школьников, заявила ректор Маргарита Русецкая. Победители конкурсного отбора - 100 детей из разных уголков мира - будут участвовать в занятиях по специальной программе Института Пушкина. Все обучающие блоки разработаны с учетом уровня владения русским языком каждого школьника. Поэтому занятия интересны и полезны всем детям, в том числе тем, кто обладает только начальными знаниями русского языка. Заниматься с ребятами будут ведущие преподаватели вуза и волонтеры международной программы "Послы русского языка в мире".

"Мы гордимся тем, что русский является языком международного общения. Сегодня интерес к нему растет, а значит, все больше детей со всего мира получают возможность лучше понять друг друга", - сказал директор "Артека" Константин Федоренко.

Уже объявлено о начале конкурсного отбора для поездки в "Артек". Участвовать в конкурсе могут команды иностранных школьников, в том числе юных соотечественников, в возрасте от 11 до 17 лет. Заявки принимаются до 23 июня включительно. Отбор проводится в онлайн-формате. Результаты конкурса будут объявлены 1 июля 2019 года.

Победители конкурсного отбора получают бесплатную путевку, в которую входят проживание в "Артеке", питание, культурная и образовательная программа.