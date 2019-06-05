100 иностранных школьников соберутся на смене по русскому языку в "Артеке"

Новости

В Подмосковье девочка утонула возле лодочной станции 11:55
Кабмин: Концепция нового КоАП в целом одобрена 11:50
Белорусский "Зубренок" примет на оздоровление китайских детей 11:50
В Астрахани кенийский студент подорвался на скороварке 11:40
Названа стоимость самой крохотной в Москве квартиры 11:39
Петербургский Книжный салон в 2020 году переедет на Дворцовую площадь 11:33
Мединский объяснил удаление из "Рокетмена" гей-сцен 11:31
Неврологи описали необычный способ развития мозга недоношенных детей 11:29
В Москве начался сезон торговли клубникой 11:28
Парковки в Москве на один день станут бесплатными 11:19
На Дону задержали подозреваемых в аферах с недвижимостью 11:18
Выпивший средство для чистки труб Алибасов находится в тяжелом состоянии 11:17
В Кузбассе легковушку смяло при столкновении с поездом 11:17
В результате взрыва на съемках нового "Бонда" пострадал человек 11:10
Мединский объяснил появление урезанной версии фильма об Элтоне Джоне 11:10
В Беларуси представили сверхмощный трактор 11:10
Отдаленные почтовые отделения оборудуют телемедицинскими комплексами 11:09
Минобороны раскрыло подробности перехвата американского самолета 11:09
Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" вышел из Севастополя 11:02
В 17 парках столицы открылись места для отдыха 11:00
Ракетные войска получат до конца года более 30 баллистических ракет 10:59
Китай осуществил свой первый космический пуск с морской платформы 10:58
Трамп не исключил военной операции против Ирана 10:55
В Минске пройдет встреча контактной группы в новом составе 10:50
Под Хабаровском построят новый горнолыжный курорт "Хехцир" 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
Как живут китайские студенты
Как живут китайские студенты
05.06.2019 10:57
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

100 иностранных школьников соберутся на смене по русскому языку в "Артеке"

Текст: Елена Кухтенкова
Смена по русскому языку для зарубежных школьников пройдет в третий раз в международном детском центре "Артек". В формате мастер-классов, квестов, флешмобов ребята познакомятся с основами ораторского искусства, языкознания, народного танца, искусства и культуры России, сообщает пресс-служба Института русского языка имени Пушкина. 
Архив. Фото: Александр Полегенько / РИА Новости Архив. Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
Архив. Фото: Александр Полегенько / РИА Новости
Фото: Александр Корольков/ РГ
Лауреат Пушкинского конкурса рассказала о трудностях тотального диктанта

Смена будет длиться с  7 по 28 августа 2019 года. Это время будет посвящено подготовке к международной олимпиаде по русскому языку для зарубежных школьников, заявила ректор Маргарита Русецкая. Победители конкурсного отбора - 100 детей из разных уголков мира - будут участвовать в занятиях по специальной программе Института Пушкина. Все обучающие блоки разработаны с учетом уровня владения русским языком каждого школьника. Поэтому занятия интересны и полезны всем детям, в том числе тем, кто обладает только начальными знаниями русского языка. Заниматься с ребятами будут ведущие преподаватели вуза и волонтеры международной программы "Послы русского языка в мире". 

"Мы гордимся тем, что русский является языком международного общения. Сегодня интерес к нему растет, а значит, все больше детей со всего мира получают возможность лучше понять друг друга", - сказал директор "Артека" Константин Федоренко.

Уже объявлено о начале конкурсного отбора для поездки в "Артек". Участвовать в конкурсе могут команды иностранных школьников, в том числе юных соотечественников, в возрасте от 11 до 17 лет. Заявки принимаются до 23 июня включительно. Отбор проводится в онлайн-формате. Результаты конкурса будут объявлены 1 июля 2019 года.

Победители конкурсного отбора получают бесплатную путевку, в которую входят проживание в "Артеке", питание, культурная и образовательная программа.

Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России
США запретили круизным лайнерам посещать Кубу
Украинского эксперта отстранили от шоу "60 минут" за оскорбления