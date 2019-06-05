После не самого удачного чемпионата мира-2018 сборная России по современному пятиборью ожила. В нынешнем сезоне наши спортсмены на престижных турнирах стабильно берут награды. Особенно успешным стал недавний этап Кубка мира в Праге, где Александр Лесун взял "золото", а Гульназ Губайдуллина - "серебро".

За счет чего нашим спортсменам удалось вернуться на лидирующие позиции в мировом современном пятиборье, рассказал президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

Можно сказать, что успехи наших спортсменов на этапе Кубка мира в Праге - знаковое событие для отечественного пятиборья?

Вячеслав Аминов: Если честно, я немного скептически отношусь к результатам на этом этапе Кубке мира. Считаю, что все впереди. Но как заметили наши ветераны, давно не было, чтобы на международном соревновании наши мужчины взяли "золото", а женщины - "серебро". Может это случай, а может, нет, но мы будем цепляться. В любом случае, я не переоцениваю ситуацию. Пятиборье сложный вид спорта. Можно быть в отличной форме, но попался не тот конь, пистолет дал осечку, не сработала мишень - и все.

Давно не было такого, чтобы на международном соревновании наши мужчины взяли "золото", а женщины - "серебро"

С чем все-таки, на ваш взгляд, был связан спад в прошлом сезоне?

Вячеслав Аминов: После Олимпиады-2016 мы очень серьезно переосмыслили подходы в том, что касается тренерского штаба, сборной, регионального пятиборья. Накопилось много проблем, которые нужно было решать. Например, у нас исторически было слабо развито женское пятиборье. В нем мы практически не завоевывали никаких наград. Разумеется, ввиду того, что были поставлены совершенно новые, оригинальные задачи перед тренерским штабом, перед региональными руководителями, период буксовки был неизбежен. Я достаточно жестко критиковал на нашей ежегодной конференции результаты работы за 2018 год. Поверьте мне, делал это специально, понимая тот потенциал, который есть у тренерского штаба и у сборной. Я считаю, что российское пятиборье является не просто самым сильным в мире, но и самым развитым. Конечно, что-то сложилось еще в советское время, но мы со своей стороны привнесли многое. В том числе, и в уже упомянутое женское пятиборье. Мы стали завоевывать медали.

Кстати, в чем заключалась причина прежней слабости женского пятиборья?

Вячеслав Аминов: Исторически, если мы говорим о советском времени, пятиборье являлось военизированным видом спорта. Многие спортсмены и тренеры являются офицерами или Росгвардии, или Вооруженных сил или погранвойск. Соответственно женская часть не была представлена сильными спортсменками. У немцев, бразильцев, китайцев они были. Вообще есть закономерность: сильная армия - сильная пятиборье. Там, где больше привлекают женщин к службе, там более сильное пятиборье. Я это заметил. И начал планомерное развитие женского пятиборья. Трудностей было немало. С женщинами сложнее работать, в силу разных причин. Но, результат есть. Сейчас мы, к слову, хотим создать центр женского пятиборья в Иваново. Губернатор региона нашу инициативу поддержал.

Пражскому триумфу Александра Лесуна предшествовали два не самых удачных года. Можно сказать, что он окончательно вернулся в топ мирового пятиборья?

Вячеслав Аминов: Конечно, возвращение в ряды сильнейших Саши Лесуна нас очень радует. Но, несмотря на "золото", которое он взял в Праге, нельзя сказать, что Лесун находится в идеальной форме. Считаю, что его общефизическая форма оставляет желать лучшего. Но "физику" всегда можно нарастить, а вот такие умения, как фехтование, езда на коне, стрельба из пистолета, приобрести сложнее. У Александра это все есть. Надеемся, что пражское "золото" для Лесуна не последнее.

Понятно, что есть Лесун. Это как бы бренд мирового пятиборья. А как обстоят дела с молодыми ребятами? Есть ли у нас достойная смена?

Вячеслав Аминов: Любой спорт базируется на кадетах и юниорах. Они у нас сильные, занимают высокие места. Сейчас в сборную попал победитель победитель II Юношеских Олимпийских Игр Александр Лифанов из Самары. Не все просто с его становлением в сборной. Но я считаю, что он перспективный парень. Еще у нас подрастает талантливый Сергей Баранов из Нижнего Новгорода. У девочек на прошлом этапе Кубка мира меня порадовала Анна Буряк. Она из Луганска. Там было неплохое пятиборье, которое, увы, в связи с последними событиями развалилось. Спортсмены разошлись, кто куда. Ирина Хохлова уехала в Аргентину, Руслан Наконечный - в Латвию, Анастасия Спас завершила выступления. А Анну мы пригласили в Москву. Она уже в медалях.

Как у вас складываются отношения с главным тренером сборной Андреем Моисеевым?

Вячеслав Аминов: Андрей, наш двукратный олимпийский чемпион, - очень талантливый человек, который многое дает сборной. Был период, когда я очень сильно его критиковал, поскольку отсутствовали результаты. Он, понятное дело, оправдывал подготовительным моментом, но все должно оцениваться результатами. Тем не менее, именно ему принадлежит идея, которую можно назвать прорывной. Вот смотрите, у каждого спортсмена есть свой тренерский штаб. А Моисеев настоял, чтобы в команде еще и были специалисты по каждому отдельному виду. Такого в пятиборье еще не было Поначалу, личные тренеры, имевшие большое влияние на спортсмена, отказывались от таких специалистов, ревнуя к собственной значимости. Мы жестко с этим боролись, некоторых личных тренеров даже поменяли, как бы это не было тяжело с моральной точки зрения. Но сегодня наличие таких специалистов показало высокую результативность. За них уже сражаются, чтобы они были в штабе того или иного спортсмена.

Не так давно пришлось общаться с представителями велотрека. Жаловались на то, что сборной в Москве негде тренироваться. У пятиборной национальной команды такой проблемы нет?

Вячеслав Аминов: Пятиборные сооружения, построенные в советское время, хоть и ремонтировались, но уже старые. Поэтому хочется выразить отдельную благодарность правительству Москвы, которое на территории Академии пятиборья в Северном округе города достраивает новый гигантский специализированный пятиборный комплекс, где мы будем проводить сборы и международные соревнования. После открытия он станет одним из самых больших в Европе. В российский период подобных комплексных пятиборных сооружений еще не было. Считаем, что это большой подарок не только пятиборью, но всем пяти видам спорта, которые в него входят, потому что они тоже получат толчок для развития.

Когда Лесун был в гостях у "РГ", он рассказывал, что получая в 2014 году свою первую "Серебряную лань", приз лучшему спортсмену года по мнению журналистов, испытал чувство радости. Мол, наконец-то пятиборье заметили…

Вячеслав Аминов: Должен признать, когда я пришел в пятиборье, российские средства массовой информации не очень широко освещали пятиборье. Но это происходило как раз из-за старых представлений о том, что пятиборье - неинтересное. Мы со своей стороны старались объяснить, что наш спорт меняется, и меняли его. Сократили время соревнований с пяти дней до пяти часов. У нас появились комбайн - бег со стрельбой и смешанная эстафета. К слову многие вещи, которые я продвигал как вице-президент Международного союза пятиборцев, были подсказаны нуждами телевидения. Вносить новые правила было нелегко. В пятиборье сложилась весьма консервативная система. Все новое отрицается. Особенно старыми пятиборными школами: английской, французской, венгерской, немецкой. А какое противодействие было, когда решили заменить в комбайне обычное оружие на лазерное. Теперь без него представить современное пятиборье невозможно. Плюс это дало импульс для развития массовых видов пятиборья, таких, как лазер-ран, представляющий собой фактически тот же комбайн. Кстати, где пятиборье совсем недавно начало развиваться, в Латинской Америке или в Китае, там новшества принимают очень быстро.

Можно сказать, что конкуренция в нынешнем пятиборье возросла и, соответственно, повысилась ценность выигранных медалей?

Вячеслав Аминов: Конкуренция точно стала выше. Во многих странах мира построены новые специализированные пятиборные комплексы. Уровень подготовки спортсменов резко вырос. И уровень каждого вида спорта, входящих в пятиборье, сильно подрос. Результаты заметно улучшились, будь то плавание или конкур. Появились новые неожиданные лидеры: корейцы, египтяне, латиноамериканцы. Страны, которые в старые годы особо звездами и не блистали.

Насколько массовым пятиборье является в России?

Вячеслав Аминов: Сейчас мы охватываем 36 регионов России. Когда я пришел в федерацию современного пятиборья России, у нас их было в два раза меньше. Причем, региональные федерации открываются даже там, где пятиборья никогда не было. И из этих регионов люди уже попадают в юниорскую и взрослую сборные. Например, на последнем первенстве Европы среди юниоров выступал парень из Челябинска. Никогда в Челябинске не было пятиборья. Надеюсь, в этом году прирастем еще двумя регионами.

Важную роль в продвижении пятиборья в массы играет лазер-ран (бег со стрельбой из лазерного пистолета). Вот недавно прошли соревнования в Нижнем Новгороде в рамках всемирного городского тура, в которых могли принимать участие участие не только спортсмены, но и любители. К слову, недавно Олимпийский комитет России официально признал лазер-ран массовым видом спорта.

Откуда берете тренерские кадры в регионах?

Вячеслав Аминов: Тренерские кадры берем из всех видов, входящих в пятиборье. В любом регионе такие есть. К слову, мы не открываем пятиборье там, где нет конного комплекса. А тренера-собирателя мы командируем. Изначально в регионах как такового пятиборья нет. Ребята занимаются биатлом (бег и плавание), триатлом (бегом, плаванием и стрельбой), плюс регионы активно проводят упомянутый лазер-ран. И уже на основе этого формируются школы, в которые набираются ребята, желающие заниматься именно олимпийским видом спорта. Есть у нас еще одна тема. Я активно бился, чтобы открыть кафедру пятиборья в Московском институте физической культуры. По непонятным причинам, у меня этого не получалось. И все-таки мы добились результата. В сентябре в смоленской Академии физической культуры и спорта будет открыта кафедра пятиборья. В Смоленске, между прочим, когда-то было сильное пятиборье. С приходом нового губернатора оно, к счастью, возобновилось.

Важной вехой в популяризации пятиборья стал созданный вами Кубок Кремля…

Вячеслав Аминов: Это международный турнир, которым завершается сезон. Он принимает только спортсменов наивысшего рейтинга. Его призовой фонд составляет 100 тысяч долларов США. Невиданная сумма для пятиборья. Это серьезная материальная поддержка для спортсменов и тренеров. Соревнования проходят на высочайшем уровне. Со всех стран приезжают специалисты, которые смотрят, как организован Кубок Кремля. Проходит он с широчайшим освещением в прессе, причем, что приятно, не только российской. Залы всегда полные, это пять-шесть тысяч человек. Именно на Кубке Кремля впервые появился формат смешанной эстафеты, в которой принимают участие мужчины и женщины. Международный союз этот тренд подхватил и уже подал заявку на то, чтобы эстафета стала еще одной олимпийской дисциплиной. Теперь мы имеем много обиженных стран. Их спортсмены хотят принимать на нашем турнире, но мы не можем всех вместить. Потом приходится звонить руководителям пятиборных федераций этих стран, писать им письма. Короче, турнир такой, что о нем говорят весь сезон.

Что еще делается для продвижения пятиборья?

Вячеслав Аминов: Идеи есть. В частности, речь идет о турнирах совместно со спецназом силовых ведомств. Впервые мы провели такие соревнования между пятиборцами и спецназом ГРУ. Проводили в формате комбайна. Настолько это всем понравилось, что спецназ Росгвардии тоже предложил провести с ними аналогичный турнир. Провели и с ними. Следующий турнир будем проводить уже втроем: спецназ Минобороны, спецназ Росгвардии и пятиборцы. По-моему, очень интересная тема, совершенно новая и очень успешная. Кстати, после турнира многие тренеры обмениваются между полезной информацией. К примеру, я знаю, что спецназовские тренеры изучали навыки пятиборцев, чтобы спецназовец, пробежав три-четыре раза по восемьсот метров, мог при этом правильно стрелять.

Чемпионат мира или Европы провести не собираетесь?

Вячеслав Аминов: Хотим провести что-нибудь такое в новом комплексе. Сейчас Москва сдаст этот комплекс. Потом будет длительный период сертификации. Потом мы попробуем провести там сборы, какие-то менее значимые соревнования. А затем подадим заявку на проведение какого-нибудь большого турнира. Исторически такие проходили в спорткомплексе "Олимпийский", нынче недоступном для подобных мероприятий. Чемпионат мира, который мы там провели в 2016 году, был признан лучшим в истории современного пятиборья.

Вернемся к делам насущным. Финал Кубка мира, намеченный на конец июня пройдет в Токио. Это делает предстоящий турнир особенным?

Вячеслав Аминов: Да, это я добивался в Международном союзе, чтобы мы провели соревнование такого масштаба. Я хотел повезти туда нашу команду по двум причинам. Во-первых, проверить конное поголовье. Сооружения-то везде примерно одинаковые, а лошади разные. Во-вторых, необходимо посмотреть, сколько времени понадобится нашим спортсменам на адаптацию. Некоторые тренеры, к примеру, утверждают, что она вообще не нужна. Вот поедем, узнаем.

В августе и в сентябре на чемпионатах Европы и мира будут разыграны олимпийские лицензии. Что ждете от этих турниров?

Вячеслав Аминов: Есть задачи, поставленные перед тренерским штабом. Их нужно реализовать. В частности, завоевать максимальное количество лицензий. Надеюсь, что доверие будет оправдано.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"