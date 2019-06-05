Сегодня многие банки предлагают клиентам для защиты сбережений от инфляции купить слитки и монеты из драгоценных металлов. Да и в народе бытует мнение, что "золото всегда в цене". Но чтобы действительно выгодно вложить деньги в драгоценные металлы, нужно учитывать особенности таких вкладов, предупредила начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. И рассказала "Российской газете" о таких нюансах.

Золотые слитки по закону считаются имуществом, при покупке и продаже их придется платить налоги. Фото: REUTERS

Но сначала посмотрим, какие вложения в этом году были самыми прибыльными на российском рынке. Это вовсе не золото, а паи инвестиционных фондов, вкладывающих в акции, говорит аналитик УК "Альфа-капитал" Артем Копылов. С января по май включительно доходность таких фондов, по его данным, составила около 9 процентов.

В то же время несмотря на рост цен на нефть, фонды, скупающие акции компаний нефтегазового сектора, показали невысокую доходность - около 6 процентов, указывает аналитик. По его мнению, это связано с опасением инвесторов по поводу перекупленности акций из-за удачного для нефтегазового сектора прошлого года. Вложения в облигационные фонды также были достаточно удачными - средняя доходность составила 4,3 процента за прошедшие пять месяцев.

Он считает это направление перспективным для инвестирования и на следующие полгода из-за возможного понижения ключевой ставки ЦБ во втором-третьем квартале 2019 года и вероятного укрепления рубля.

Можно рассмотреть вложения в фонды еврооблигаций, так как растет вероятность снижения ставки ФРС США до конца года, что будет способствовать росту цен на эти бумаги. Дальнейший рост рынка акций, напротив, может быть более сдержанным, полагает аналитик.

Отложенный спрос

Инвестирование в золото было наихудшим решением с начала 2019 года, так как в среднем оно принесло убыток в 6 процентов.

Однако на фоне роста неопределенности из-за торговой войны между США и Китаем и опасений по замедлению роста мировой экономики инвестиции в золото могут стать востребованными в ближайшие месяцы, допускает Артем Копылов.

Тем важнее знать, что нас ждет на этом рынке.

Не самый доходный способ

Сегодня в банках, напоминает Надежда Иванова, можно купить золото в мерных слитках весом от одного до тысячи граммов, серебро весом от 50 до 1000 граммов, палладий и платину весом от 5 до 100 граммов.

Купить слитки - пожалуй, самый простой и легкий способ инвестировать в драгоценные металлы, однако, как показывает опыт, не самый доходный.

Дело в том, что золотые слитки по закону считаются имуществом, а следовательно, при продаже они облагаются налогом на добавленную стоимость, то есть покупая их у банка, вы должны будете заплатить дополнительно 20 процентов от номинальной стоимости металла. А если вы соберетесь вернуть банку слиток, которым вы владели меньше трех лет, то вам придется заплатить еще 13 процентов налога на полученный при продаже доход. Если слиток был вашим более трех лет, этот налог платить не нужно.

Металлические счета не участвуют в системе страхования вкладов. Поэтому сохранность средств на них при банкротстве банка не гарантирована

Получается, чтобы только покрыть расходы, нужно, чтобы слиток прибавил в цене не менее 20 процентов, а то и больше 30 процентов, что не всегда происходит даже за год.

Монета монете рознь

Нередко банки предлагают купить вместо слитков драгоценные монеты. Но надо помнить, что монета монете рознь, подчеркнула Надежда Иванова.

Выпуском в обращение монет из драгоценных металлов в нашей стране занимается Банк России. Продают их в коммерческих банках. Монеты можно разделить на две группы: памятные и инвестиционные.

Цена, по которой банки продают памятные монеты выше их номинальной стоимости, поскольку она складывается не только из цены драгметалла и затрат на производство, но еще учитывает спрос на монеты, издержки банков на их хранение и реализацию. Поэтому инвестиции в них могут быть как прибыльными, так и не очень.

Инвестиционные монеты выпускаются в обращение тиражами, многократно превышающими тиражи памятных монет, и их цена в основном определяется количеством содержащегося в них драгметалла и затрат на производство.

Также в российских банках можно купить и иностранные инвестиционные монеты из драгоценных металлов, например, английские "соверены".

Покупка инвестиционных монет удобна тем, что с ними сейчас работает множество российских банков, которые наряду с продажей монет могут предложить их обратный выкуп по ценам, устанавливаемым банком самостоятельно, исходя в основном из стоимости драгметалла на момент выкупа.

Стоимость инвестиционных монет с момента выпуска в обращение может увеличиться в несколько раз. Если вы владели монетой менее трех лет, то при продаже должны будете заплатить 13 процентов НДФЛ с разницы между первоначальной и последней ценой монеты. Однако цена может и не вырасти.

Счет в металле

Можно еще открыть так называемый металлический счет. Такой счет, пояснила Надежда Иванова, позволяет приобретать драгоценные металлы как в обезличенном виде, так и физическом металле.

Снять драгоценный металл с металлического счета можно в любое время без ограничения по сумме в рублях или в виде слитка металла. В качестве "валюты" металлического счета могут выступать золото, серебро, платина или палладий.

Металлические счета тоже бывают разными: ответственного хранения и обезличенные "металлические" .

Открывая в банке первый счет, клиент передает кредитной организации имеющиеся у него слитки драгметаллов на хранение. Но такой счет не приносит дохода, так как не предполагает начисления каких-либо процентов. Наоборот, клиент должен оплачивать услуги банка по хранению своего драгметалла. Счет ответственного хранения предназначен, скорее, для сбережения имеющихся у инвестора слитков в натуральном виде, а банк просто гарантирует их сохранность.

Зато обезличенный металлический счет многие банки в своей рекламе сравнивают с валютным депозитом. Сходство действительно есть, только металл учитывается на счете не в денежных единицах, а в граммах.

Основным преимуществом обезличенного металлического счета является возможность закрыть его в любой момент. То есть вкладчик может быстро отреагировать на рыночную ситуацию: при падении котировок можно оперативно избавиться от ставших проблемными металлических активов, а при резком взлете цен - выгодно закрыть драгоценный вклад.

Важно и то, что стоимость обезличенного драгоценного металла не включает в себя издержки, связанные с изготовлением слитков, их хранением и транспортировкой. А в условиях относительной стабильности обналичить металлический счет намного проще, чем продать слитки: нет необходимости проверять подлинность, целостность и массу слитков.

Но и у этого финансового инструмента есть свои недостатки. Самый существенный - металлические счета не подпадают под действие закона о страховании вкладов, следовательно, сохранность размещенных на них средств в случае банкротства банка не гарантирована. А если при закрытии счета вы захотите забрать вклад в виде слитка, необходимо будет подать декларацию о доходах и заплатить налог на добавленную стоимость - 20 процентов.