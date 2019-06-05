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05.06.2019 20:35
Рубрика: Спорт

Серебро к столу

Англичане и голландцы жаждут завоевать новый трофей - Кубок Лиги наций УЕФА
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(7880)
6 июня вечером в португальском Гимарайнше сборные Англии и Голландии поспорят за право сыграть в финале Лиги наций УЕФА. Второй участник главного матча нового турнира определился вчера уже после подписания номера в печать. В Порту встречались Португалия и Швейцария.
Гарри Кейн (слева) готов завоевать для сборной Англии первый трофей за полвека. Фото: Reuters. Гарри Кейн (слева) готов завоевать для сборной Англии первый трофей за полвека. Фото: Reuters.
Гарри Кейн (слева) готов завоевать для сборной Англии первый трофей за полвека. Фото: Reuters.

Поскольку трофей разыгрывается впервые, нелишним будет напомнить, что стоит на кону. В Лиге наций команды разделены на четыре дивизиона, и лишь представители элитной Лиги А получают право бороться за главный приз. По итогам дебютного сезона свои группы в высшем дивизионе выиграли Англия, Голландия, Португалия и Швейцария. Далее их разбили на полуфинальные пары, победители которых 9 июня в Порту определят чемпиона Лиги наций. Неудачники же разыграют третье место в тот же день в Гимарайнше.

Победитель Лиги наций получит от УЕФА 71-сантиметровую статуэтку из серебра и 10,5 миллиона евро призовых

Стимул хорошенько потрудиться в разгар лета у футболистов вполне серьезный. Во-первых - симпатичный трофей. Это 71-сантиметровая статуэтка из стерлингового серебра. Бонусом к ней идут призовые на кругленькую сумму. Команда - победитель Лиги наций получит от УЕФА в общей сложности 10,5 миллиона евро, финалист - 9 миллионов. Третье место принесет 8 миллионов, а четвертое - еще на миллион меньше. К слову, общий призовой фонд Лиги наций составил 76,25 миллиона евро, которые распределят между 55 национальными футбольными ассоциациями.

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
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Для нейтрального болельщика, коих в Европе будет большинство, вывеска полуфинала Англия - Голландия - серьезный повод включить телевизор. Обе команды сейчас на подъеме и способны порадовать публику ярким футболом. К тому же и те, и другие голодны до больших побед именно на уровне сборных. О чем не перестают напоминать и сами футболисты.

- На кону стоит трофей. Это очень важный момент для нас. У нас шикарный коллектив. Нам пора начать выигрывать трофеи, приобрести менталитет победителей. Именно это качество есть у всех успешных команд. Осталось два матча, и мы очень близки к своей цели, - рассказал в интервью официальному сайту УЕФА форвард сборной Голландии Мемфис Депай.

Для "оранжевых" предстоящие матчи действительно являются мощным стимулом. Еще недавно Нидерланды возвращались с медалями чемпионатов мира, но затем команда попала в период смены поколений, оказавшийся слишком болезненным. Его итогом стали два пропущенных крупных турнира подряд - голландцы не отобрались на Евро-2016, а затем смотрели по телевизору еще и чемпионат мира в России. И лишь с приходом на тренерский мостик Роналда Кумана команда наконец ожила. Многие игроки нынешнего поколения "оранжевых" вообще не имеют опыта выступления за сборную на больших форумах, и финальная стадия Лиги наций видится для них неплохим трамплином, чтобы вернуться в мировую элиту.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay
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У англичан ситуация несколько иная. Они не просто участвовали в чемпионате мира-2018, но и дошли в нем до полуфинала. Команда Гарета Саутгейта показала таким образом лучший результат за 28 лет, после чего главный тренер получил щедрый новый контракт и доверие федерации. Ну а поскольку игроки у Саутгейта молодые и чрезвычайно талантливые, англичане имеют все основания рассчитывать на большие свершения. Так что не случайно форвард "трех львов" Гарри Кейн в интервью пресс-службе УЕФА вспомнил 1966 год, когда Англия в первый и последний пока раз стала чемпионом мира. Парадоксально, но за последующие полвека родоначальники футбола на уровне сборных не взяли больше ни одного трофея.

- Это новый турнир, но все равно это шанс завоевать трофей в форме сборной, а 1966 год был очень давно. Постараемся воспользоваться этой возможностью. Все мы хотим выигрывать трофеи, радоваться вместе с командой и делиться радостью с болельщиками - это огромный стимул, - сказал Кейн.

Где будем смотреть

6 июня, четверг "Матч ТВ"

21.35 Сборная Англии - сборная Голландии. Прямая трансляция.

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