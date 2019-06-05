Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства одобрил проект поправок в Семейный кодекс, разрешающий назначать дополнительные алименты на оплату ребенку жилья.

Допустим, у бывшей жены нет своего жилья, а ребенок после развода остался с ней. Что делать? Снимать квартиру. Или взять ипотеку. Все это расходы, подключить к которым можно и отца ребенка. Помимо назначенных алиментов суд сможет заставить его оплатить счета за аренду жилья или компенсировать хотя бы частично платежи по ипотеке.

Инициативу разработало министерство юстиции. Как рассказывают в Совете, изначально предлагалось детально прописать ситуации, когда с отца-алиментщика возьмут еще и "квартирные". Например, необходимо было доказать, что у родителя, с которым остался ребенок, нет пригодного жилья и в целом он находится в тяжелой жизненной ситуации. Однако после доработки остался достаточно лаконичный вариант проекта. В статью Семейного кодекса, прописывающую перечень дополнительных расходов на детей, вносится фраза, что такие расходы могут назначаться в случае "отсутствия пригодного для постоянного проживания жилого помещения".

"Таким образом, если проект будет принят в качестве федерального закона, появится возможность привлекать каждого из родителей к дополнительным расходам, которые необходимы для обеспечения права ребенка на жилище", - объясняют в Совете по кодификации.

Дополнительные расходы возложат на алиментщиков не обязательно, а лишь при необходимости

Как поясняют эксперты, суд и сегодня при наличии достаточных оснований всегда может прийти к выводу о взыскании в пользу ребенка некоторых непредвиденных расходов, имеющих экстренный характер. Например, расходы, связанные с переездом и т.п. "Судебное усмотрение в этих ситуациях допускается и даже поощряется", - подчеркивают в Совете.

Проще говоря, если у матери неожиданно возникли какие-то важные траты на ребенка, она вправе прийти в суд и попросить, чтобы на бывшего мужа возложили дополнительные расходы сверх обычных. Как правило, это разовая сумма: компенсировать лечение, оплатить чеки транспортной компании на переезд, помочь с обустройством жилья и прочее.

По большому счету, эксперты не видят особой необходимости для включения в статью 86 Семейного кодекса прямого указания о возможности взыскания дополнительных расходов на жилье.

Однако сторонники инициативы полагают, что лишним "квартирное" уточнение не будет.

"Вместе с тем появление такого указания не повлечет негативных последствий. Если только оно не будет истолковано таким образом, что взыскивать дополнительные расходы на жилье нужно во всех случаях. Учитывая сложившуюся практику применения статьи 86 СК РФ, это не должно произойти, - полагают в Совете. - Напротив, появление такого указания будет способствовать большей предсказуемости правосудия и в конечном счете большей защищенности детей при возникновении определенных экстренных обстоятельств".

Иными словами, дополнительные расходы будут возлагаться на алиментщиков не в обязательном порядке, а только тогда, когда в том есть необходимость.

По данным Федеральной службы судебных приставов, 78 процентов алиментщиков составляют мужчины, общий долг - 137,9 миллиарда рублей

"Проект в целом был поддержан Советом с рекомендацией дальнейшего обсуждения предложенной редакции в рамках процедуры обсуждения законопроекта на площадках правительства РФ и в Государственной Думе, - рассказывают в Совете по кодификации. - Члены Совета указали на необходимость исключения возможности для злоупотреблений предлагаемой нормой".

По данным Федеральной службы судебных приставов, на 1 мая на исполнении в ведомстве находится 826 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. При этом 78 процентов должников по алиментам мужчины. 22 процента - женщины. По сравнению с прошлым годом на 5 процентов увеличилось количество женщин-должников.

Общий долг алиментщиков всей страны составляет 137,9 миллиарда рублей.

Насколько вырастут дополнительные расходы алиментщиков, если инициатива пройдет? Эксперты сомневаются, что счета серьезно вырастут, все-таки правило предполагается ввести для особых случаев.

"Предложение насчет так называемых жилищных алиментов появилось еще в 2011 году, - напоминает адвокат Виктория Данильченко. - Однако закон до сих пор не принят, поскольку, несмотря на то что в целом идея здравая, направленная на то, чтобы обезопасить детей от бедственного существования, законодатели так и не предложили эффективного и продуманного механизма его реализации".

По ее словам, при принятии подобных поправок важно, чтобы при этом не ущемлялись не только права несовершеннолетних, но и их родителей, которые платят алименты. "Ведь, к сожалению, подобные изменения могут стать причиной появления большого количества манипуляций и обманных действий со стороны бывших супругов, проживающих вместе с общим ребенком", - полагает она.

Скажем, не будет ли бывшая супруга искусственно завышать арендную плату и брать "откаты" с хозяина квартиры? То есть записать в договоре сумму больше, чем реально договорились, взыскивать с экс-супруга компенсацию и оставлять "излишки" у себя. С другой стороны, для того и нужна судебная процедура, чтобы во всем разобраться и назначить честные деньги. Или - раскрыть обман, если кто-то завышает счет.