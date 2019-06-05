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05.06.2019 21:06
Рубрика: Экономика

Цена барреля Brent упала ниже $60 впервые с конца января

Текст: Юлия Кривошапко

Нефтяные котировки в среду вечером ушли в пике после публикации данных о запасах нефти Министерством энергетики США.

Фото: Пресс-служба УрФУ
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Фьючерсы Brent с расчетами в августе на бирже ICE Futures в Лондоне потеряли больше трех процентов, опустившись ниже 60 долларов за баррель и обновив четырехмесячный минимум.

Июльские фьючерсы WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели более чем на 4,5 процента, также преодолев отметку в 60 долларов за баррель.

Отраслевая статистика Минэнерго США, опубликованная в 17:30 мск, оказалась несколько неожиданной для аналитиков. Они ожидали уменьшения запасов нефти на 0,85 миллиона баррелей и суммарное увеличение запасов нефтепродуктов на 1,1 миллиона баррелей. Однако запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,77 миллиона баррелей, запасы дистиллятов увеличились на 4,57 миллиона баррелей.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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