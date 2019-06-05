Новости

Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера 22:38
Эксперты призвали США и Россию продлить договор СНВ-3 22:03
В Дагестане произошел пожар в онкоцентре 21:09
Минприроды планирует увеличить собираемость платежей за вывоз мусора 21:08
Цена барреля Brent упала ниже $60 впервые с конца января 21:06
Еврокомиссия готова начать процедуру запуска санкций в отношении Италии 21:05
Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца 20:57
Горы мусора "главной" свалки Индии скоро станут выше главного памятника страны 20:56
Белорусские СМИ получили аккредитации на II Европейские игры 20:19
Дипломат посольства РФ посетит торжества в Нормандии 20:14
Минтранс пообещал жесткую реакцию на сбои с выдачей багажа в Шереметьево 19:59
Болгария потратит миллионы евро на защиту сельского хозяйства от града 19:40
Володин рассказал о ходе реставрации помещений Госдумы 19:38
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате 19:10
Филевская линия московского метро изменит режим работы на 4 месяца 19:10
Видео: дети читают свои самые любимые басни Крылова 18:59
В Москве-реке утонул подросток 18:45
Найдены останки существ, царивших на Земле 470 миллионов лет назад 18:39
Выдвинута неожиданная версия исчезновения цивилизации Ангкора 18:33
В Симферополе град разбил стекла автомобилей 18:31
В работе Mail.ru произошел серьезный сбой 18:30
В Перми завели дело о травмировании пассажирки при спуске с трапа самолета 18:23
Бывший замминистра сельского хозяйства Японии убил своего сына 18:20
СКА подписал контракт с Кагарлицким 18:18
Определены самые популярные курорты для празднования Дня России 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
05.06.2019 21:38
Рубрика: Экономика

По новому пути

Чиновники и предприниматели обсудили, как повысить инвестиционный имидж России
Текст: Вальтер Клаус (Берлин)
Российская газета - Спецвыпуск № 122(7880)
В Берлине состоялась традиционная конференция по улучшению инвестиционного имиджа России в Германии.
Райнер Зеле: Проект "Северный поток-2" поможет повысить энергобезопасность Европы. Фото: Пресс-служба ВТП Райнер Зеле: Проект "Северный поток-2" поможет повысить энергобезопасность Европы. Фото: Пресс-служба ВТП
Райнер Зеле: Проект "Северный поток-2" поможет повысить энергобезопасность Европы. Фото: Пресс-служба ВТП

Межрегиональную конференцию по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией ежегодно организует Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK). Участие в ней принимают представители бизнеса, политических кругов, федеральных и региональных ведомств обеих стран. 

Конференция-2019 под названием "Российская конкурентоспособность - новые пути!" была посвящена обсуждению стратегии экономического прорыва, сформированной после выборов 2018 года. Для улучшения инвестклимата и, соответственно, инвестиционного имиджа на внешнем рынке в российской экономике необходимо как можно быстрее проводить структурные реформы, направленные на создание новых очагов роста. 

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер подчеркнул готовность укреплять доверие между двумя странами. Это относится и к бизнесу, отметил он. Чиновник подтвердил поддержку проекта "Северный поток - 2" со стороны федерального правительства. А по вопросу о санкциях констатировал: "Мы не заинтересованы в санкциях, которые приводят к долгосрочному ограничению возможностей экономики. И должны работать над тем, чтобы однажды были приняты политические решения, которые это бы изменили".

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин: Капиталы не только утекают из России, но и все больше притекают

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин пригласил представителей немецкого бизнеса принять участие в модернизации российской экономики. ФРГ - важный партнер для России, отметил он. И интерес немецкого бизнеса к конференции по РФ подтверждает это. Немецкие компании могут не сомневаться, что в России их ждет честное отношение с надежными рамочными условиями. Сегодня в РФ работает около 4700 немецких компаний, в которых занято 270 тысяч человек.

Кроме того, глава Минэкономразвития России приветствовал вклад федерального правительства в оперативные поиски компромисса в дискуссии между Берлином и Парижем о "Северном потоке - 2". Председатель правления энергетического концерна OMV и президент ВТП Райнер Зеле в даже назвал это "выдающимся достижением дипломатии".

Сегодня в России работает около 4700 немецких компаний, в которых заняты 270 тысяч человек

Из сотен совместных российско-германских проектов "Северный поток - 2" больше всего обсуждался на конференции. Из 1200 километров трубопровода проложено уже больше половины. Но давление Брюсселя и Вашингтона на эту трубу с каждым днем лишь нарастает. Немецкие власти вновь заверили российскую сторону в том, что и дальше будут биться за газопровод, который так нужен Германии. "Проект "Северный поток - 2" поможет повысить энергобезопасность Европы", - подчеркнул Райнер Зеле.

На пресс-конференции с участием председателя правления ВТП Маттиаса Шеппа, Максима Орешкина и Райнера Зеле Российско-Германская внешнеторговая палата вновь представила свою позицию относительно газопровода "Северный поток - 2". В соответствующем документе ВТП подчеркивает значимость газопровода для надежных поставок энергоносителей на немецкий и европейский рынок и призывает к планомерной реализации проекта стоимостью в 9 миллиардов евро.

Фото: iStock
Как национальные проекты повлияют на динамику российской экономики

Одним из важных моментов в ходе конференции стало подписание меморандума "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока". В когорту компаний, поддерживающих концепцию, подразумевающую создание условий для свободного передвижения экономических ресурсов между ЕС и ЕАЭС, влились LaModa, Herrenknecht, Beiten Burkhardt и "Вика Мера", SAP CIS, "Газинформсервис" и "Энергосервис".

Экономика Финансы Инвестиции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России