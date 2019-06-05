В Берлине состоялась традиционная конференция по улучшению инвестиционного имиджа России в Германии.

Межрегиональную конференцию по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией ежегодно организует Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK). Участие в ней принимают представители бизнеса, политических кругов, федеральных и региональных ведомств обеих стран.

Конференция-2019 под названием "Российская конкурентоспособность - новые пути!" была посвящена обсуждению стратегии экономического прорыва, сформированной после выборов 2018 года. Для улучшения инвестклимата и, соответственно, инвестиционного имиджа на внешнем рынке в российской экономике необходимо как можно быстрее проводить структурные реформы, направленные на создание новых очагов роста.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер подчеркнул готовность укреплять доверие между двумя странами. Это относится и к бизнесу, отметил он. Чиновник подтвердил поддержку проекта "Северный поток - 2" со стороны федерального правительства. А по вопросу о санкциях констатировал: "Мы не заинтересованы в санкциях, которые приводят к долгосрочному ограничению возможностей экономики. И должны работать над тем, чтобы однажды были приняты политические решения, которые это бы изменили".

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Орешкин пригласил представителей немецкого бизнеса принять участие в модернизации российской экономики. ФРГ - важный партнер для России, отметил он. И интерес немецкого бизнеса к конференции по РФ подтверждает это. Немецкие компании могут не сомневаться, что в России их ждет честное отношение с надежными рамочными условиями. Сегодня в РФ работает около 4700 немецких компаний, в которых занято 270 тысяч человек.

Кроме того, глава Минэкономразвития России приветствовал вклад федерального правительства в оперативные поиски компромисса в дискуссии между Берлином и Парижем о "Северном потоке - 2". Председатель правления энергетического концерна OMV и президент ВТП Райнер Зеле в даже назвал это "выдающимся достижением дипломатии".

Сегодня в России работает около 4700 немецких компаний, в которых заняты 270 тысяч человек

Из сотен совместных российско-германских проектов "Северный поток - 2" больше всего обсуждался на конференции. Из 1200 километров трубопровода проложено уже больше половины. Но давление Брюсселя и Вашингтона на эту трубу с каждым днем лишь нарастает. Немецкие власти вновь заверили российскую сторону в том, что и дальше будут биться за газопровод, который так нужен Германии. "Проект "Северный поток - 2" поможет повысить энергобезопасность Европы", - подчеркнул Райнер Зеле.

На пресс-конференции с участием председателя правления ВТП Маттиаса Шеппа, Максима Орешкина и Райнера Зеле Российско-Германская внешнеторговая палата вновь представила свою позицию относительно газопровода "Северный поток - 2". В соответствующем документе ВТП подчеркивает значимость газопровода для надежных поставок энергоносителей на немецкий и европейский рынок и призывает к планомерной реализации проекта стоимостью в 9 миллиардов евро.

Одним из важных моментов в ходе конференции стало подписание меморандума "Единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока". В когорту компаний, поддерживающих концепцию, подразумевающую создание условий для свободного передвижения экономических ресурсов между ЕС и ЕАЭС, влились LaModa, Herrenknecht, Beiten Burkhardt и "Вика Мера", SAP CIS, "Газинформсервис" и "Энергосервис".