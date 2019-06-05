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05.06.2019 17:11
Рубрика: Экономика

Число пилотных зон для тестирования 5G в Москве увеличили до восьми

Текст: Юлия Кривошапко
В Москве появятся две дополнительные пилотные зоны для тестирования технологий связи пятого поколения 5G. Это спорткомплекс "Лужники" и деловой центр "Москва-Сити". Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего пилотных зон для тестирования 5G в столице будет восемь. Ранее в список вошли инновационный центр "Сколково", ВДНХ, улица Тверская, Воробьевы горы, парк Горького и парк "Зарядье".

Фото: iStock
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Также на заседании было принято решение о расширении полосы частот, выделенной для тестирования технологий связи пятого поколения.

Учитывая распространенные характеристики коммерческого оборудования для 5G, ГКРЧ увеличила разрешенный для тестирования 5G верхний диапазон с 25,25-27,5 ГГц до 25,25-29,5 ГГц. Нижний диапазон 4,8-4,99 ГГц для тех же целей остался без изменений, уточняется в сообщении пресс-службы Минкомсвязи.

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