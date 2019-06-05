Ученые определили достаточное число шагов в день для продления жизни

Американские ученые решили проверить, имеет ли что-то общее с действительностью устоявшееся утверждение о том, что для поддержания здоровья необходимо делать как минимум 10 тысяч шагов в день. Согласно результатам их исследования, показатель смертности заметно снижается, если количество ежедневных шагов составляет всего 4400, а после 7,5 тысячи разница для здоровья практически незаметна.

По крайней мере это справедливо для пожилых американок, которые и стали объектом наблюдения. В общей сложности в исследовании приняли участие 16 тысяч женщин в возрасте от 62 лет до 101 года (средний показатель - 72 года). Каждая из них получила специальный прибор для фиксирования активности, период наблюдения составил одну неделю. Предполагалось, что этого достаточно для определения среднего значения количества шагов в день.

Спустя четыре года из наблюдаемой группы женщин скончались от различных причин 504. Для вычисления итогового результата ученые внесли поправки на такие факторы, как возраст, курение, употребление алкоголя, прием гормонов, диета, случаи онкологии и сердечных заболеваний в предыдущих поколениях и так далее. Результаты участниц с уже выявленными случаями рака, диабета, а также тех, чей индекс массы тела сильно ниже нормы, исключили вовсе.

В итоге оказалось, что риск смертности снижался почти вдвое, если женщины делали хотя бы по 4,4 тысячи шагов в день (у наименее активных участниц показатель равнялся 2,7 тысячи). После указанного рубежа также наблюдалась положительная тенденция, но уже не столь выраженная, а после 7,5 тысячи шагов линия на графике зависимости стала почти параллельной.

Ученые отмечают, что до конца так и не смогли выяснить, откуда же взялась "магическая" цифра в 10 000 шагов в день. По одной из версий, эта история тянется с середины 1960-х годов, когда одна японская фирма выпустила шагомер, название которого примерно так и переводится - 10 тысяч шагов.

Полностью с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в Journal of the American Medical Association.