Что влияет на бизнес-климат Ямала

Региональным властям на самом высоком уровне неоднократно указывали на недопустимость силового давления на бизнес, но Ямал все равно регулярно отмечается бизнес-скандалами.
Один из самых ярких примеров - история предпринимателя, основателя "Корпорации "Роснефтегаз" Олега Ситникова. Как неоднократно писали СМИ, через реку Пур в регионе пролегает только одна "монопольная" переправа, старая, опасная, с очень высокими ценами за свои услуги. Каждая попытка предпринимателя построить альтернативные переправы для местного населения заканчивалась даже тем, что "конкурента" просто пытались устранить физически.
"РГ" уже писала о трех покушениях на него. В одном случае киллер прямым текстом сказал ему, что пришел убивать из-за моста ("РГ" от 19 марта 2019 года). А построенный им в итоге двухполосный мост грузоподъемностью в тысячу тонн неправомерно арестовали. Как писали СМИ, при этом в офисах компании начались обыски с изъятием документов и материальных ценностей и даже с вооруженными "маски-шоу", а всего в компаниях Ситникова прошло порядка двух тысяч проверок. Поводом мог стать даже брошенный на землю окурок или какая-нибудь анонимка.
- Мы писали десятки жалоб во все инстанции, в том числе в прокуратуру ЯНАО. Но там их оставляли без должного внимания, а жалобы в вышестоящие органы вновь "спускались" в регион, - сетовал Олег Ситников. - Все наши жалобы переадресовывались тому, на кого жаловались.
Естественно, что подобные истории у любого предпринимателя отобьют охоту идти в регион со своими инвестициями.
В ноябре 2015 года Генпрокурор России Юрий Чайка за такое отношение привлек к дисциплинарной ответственности прокурора ЯНАО Александра Герасименко и объявил ему строгий выговор.
Проверка установила, что органами следствия "не обеспечена полнота расследования, допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства, в том числе о разумном сроке уголовного судопроизводства".
Ситников подал в суд персонально на прокурора. В феврале 2016 года Салехардский городской суд признал незаконными действия Герасименко, когда он требовал проверки в отношении предпринимателя.
Как поясняют юристы, за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности предусмотрена статья 169 УК РФ. Однако такое дело почему-то не возбудили. Но если возбудят, то, кажется, это будет первое в российской истории дело в отношении прокурора субъекта Федерации по 169-й и вообще первое на Ямале.
СМИ также нашли и другие противоречивые эпизоды в деятельности главы региональной прокуратуры. Например, что однажды из надзорного органа была допущена утечка государственной тайны - секретные инструкции Генпрокуратуры по контрольной закупке наркотиков.
Документы под грифом "совершенно секретно" разлетелись по всему интернету. Но за это нарушение глава ведомства получил лишь выговор, писали журналисты.
Есть и пара эпизодов, которые идут вразрез с прокурорской этикой. Например, недавно СМИ опубликовали снимки, где человек, "сильно похожий на прокурора Ямала", ловит краснокнижную рыбу в биосферном заповеднике "Таймырский" (такой статус присвоен ему ЮНЕСКО). На фото в СМИ он охотно позирует со своим уловом - огромным арктическим гольцом.
Или еще один случай: журналисты выявили, что "полному тезке" ямальского прокурора Александру Владимировичу Герасименко выдали землю в аренду в поселке Черная речка на землях лесного фонда. Арбитражный суд Тюменской области признал решение о формировании границ данного земельного участка незаконным. Но договор аренды не только не был расторгнут, а еще и продлен на три года.
В этом году Герасименко единственный из руководителей региональных прокуратур был лишен премии. Журналисты выяснили, что причиной стал запрет прокурора своему подчиненному выступать в суде свидетелем по уголовному делу о заведомо ложном доносе.
- Конечно, никого нельзя огульно обвинять в нарушениях. Но если информация в СМИ правдива, то действия Герасименко вызывают у меня много вопросов. Требования суда обязательны для всех должностных лиц и организаций. В том числе они обязательны для работодателя (прокуратура - не исключение), который должен освободить работника от работы для явки по вызову в суд в качестве свидетеля, - убежден один из ведущих российских экспертов по вопросам деятельности прокуратуры, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юрфака МГУ, кандидат юридических наук Дмитрий Чекулаев. - Странно, что прокурор, который должен быть примером в соблюдении закона и уважения к суду, демонстративно показывает свое "нигилистическое" отношение к российскому правосудию. Полагаю, многочисленные публикации в СМИ указывают на необходимость комплексной проверки этой прокуратуры Генеральной прокуратурой РФ, в компетентности сотрудников которой у меня сомнений нет.
Возникает простой вопрос, на который многие хотели бы получить ответ: как Герасименко продолжает работать в правоохранительных органах? Ведь каждый такой эпизод может негативно сказываться на репутации всего ведомства.
Справедливости ради надо сказать, что Герасименко - один из наиболее опытных прокуроров страны. Только на Ямале он работает в нынешней должности более 11 лет. С другой стороны, по мнению экспертов права, на таких постах, как прокурор региона, нужна ротация кадров - хотя бы в качестве "профилактической" меры. Тем более когда есть столько сигналов о фактах, которые отрицательно сказываются на развитии предпринимательства.