Что влияет на бизнес-климат Ямала

Согласно рейтингу "Инвестиционный потенциал российских регионов", составленному авторитетным агентством RAEX ("РАЭКС-Аналитика"), Ямало-Ненецкий автономный округ входит лишь в третью десятку с точки зрения инвестиционной привлекательности. Подняться выше не позволяют в том числе неразвитость инфраструктуры и недостаточно слаженная работа местных правоохранительных органов.

Региональным властям на самом высоком уровне неоднократно указывали на недопустимость силового давления на бизнес, но Ямал все равно регулярно отмечается бизнес-скандалами.

Один из самых ярких примеров - история предпринимателя, основателя "Корпорации "Роснефтегаз" Олега Ситникова. Как неоднократно писали СМИ, через реку Пур в регионе пролегает только одна "монопольная" переправа, старая, опасная, с очень высокими ценами за свои услуги. Каждая попытка предпринимателя построить альтернативные переправы для местного населения заканчивалась даже тем, что "конкурента" просто пытались устранить физически.

Региональным властям на самом высоком уровне неоднократно указывали на недопустимость силового давления на бизнес, что снижает деловой рейтинг Ямала

"РГ" уже писала о трех покушениях на него. В одном случае киллер прямым текстом сказал ему, что пришел убивать из-за моста ("РГ" от 19 марта 2019 года). А построенный им в итоге двухполосный мост грузоподъемностью в тысячу тонн неправомерно арестовали. Как писали СМИ, при этом в офисах компании начались обыски с изъятием документов и материальных ценностей и даже с вооруженными "маски-шоу", а всего в компаниях Ситникова прошло порядка двух тысяч проверок. Поводом мог стать даже брошенный на землю окурок или какая-нибудь анонимка.

- Мы писали десятки жалоб во все инстанции, в том числе в прокуратуру ЯНАО. Но там их оставляли без должного внимания, а жалобы в вышестоящие органы вновь "спускались" в регион, - сетовал Олег Ситников. - Все наши жалобы переадресовывались тому, на кого жаловались.

Естественно, что подобные истории у любого предпринимателя отобьют охоту идти в регион со своими инвестициями.

В ноябре 2015 года Генпрокурор России Юрий Чайка за такое отношение привлек к дисциплинарной ответственности прокурора ЯНАО Александра Герасименко и объявил ему строгий выговор.

Проверка установила, что органами следствия "не обеспечена полнота расследования, допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства, в том числе о разумном сроке уголовного судопроизводства".

Ситников подал в суд персонально на прокурора. В феврале 2016 года Салехардский городской суд признал незаконными действия Герасименко, когда он требовал проверки в отношении предпринимателя.

Как поясняют юристы, за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности предусмотрена статья 169 УК РФ. Однако такое дело почему-то не возбудили. Но если возбудят, то, кажется, это будет первое в российской истории дело в отношении прокурора субъекта Федерации по 169-й и вообще первое на Ямале.

СМИ также нашли и другие противоречивые эпизоды в деятельности главы региональной прокуратуры. Например, что однажды из надзорного органа была допущена утечка государственной тайны - секретные инструкции Генпрокуратуры по контрольной закупке наркотиков.

Документы под грифом "совершенно секретно" разлетелись по всему интернету. Но за это нарушение глава ведомства получил лишь выговор, писали журналисты.

Есть и пара эпизодов, которые идут вразрез с прокурорской этикой. Например, недавно СМИ опубликовали снимки, где человек, "сильно похожий на прокурора Ямала", ловит краснокнижную рыбу в биосферном заповеднике "Таймырский" (такой статус присвоен ему ЮНЕСКО). На фото в СМИ он охотно позирует со своим уловом - огромным арктическим гольцом.

Или еще один случай: журналисты выявили, что "полному тезке" ямальского прокурора Александру Владимировичу Герасименко выдали землю в аренду в поселке Черная речка на землях лесного фонда. Арбитражный суд Тюменской области признал решение о формировании границ данного земельного участка незаконным. Но договор аренды не только не был расторгнут, а еще и продлен на три года.

В этом году Герасименко единственный из руководителей региональных прокуратур был лишен премии. Журналисты выяснили, что причиной стал запрет прокурора своему подчиненному выступать в суде свидетелем по уголовному делу о заведомо ложном доносе.

- Конечно, никого нельзя огульно обвинять в нарушениях. Но если информация в СМИ правдива, то действия Герасименко вызывают у меня много вопросов. Требования суда обязательны для всех должностных лиц и организаций. В том числе они обязательны для работодателя (прокуратура - не исключение), который должен освободить работника от работы для явки по вызову в суд в качестве свидетеля, - убежден один из ведущих российских экспертов по вопросам деятельности прокуратуры, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юрфака МГУ, кандидат юридических наук Дмитрий Чекулаев. - Странно, что прокурор, который должен быть примером в соблюдении закона и уважения к суду, демонстративно показывает свое "нигилистическое" отношение к российскому правосудию. Полагаю, многочисленные публикации в СМИ указывают на необходимость комплексной проверки этой прокуратуры Генеральной прокуратурой РФ, в компетентности сотрудников которой у меня сомнений нет.

Возникает простой вопрос, на который многие хотели бы получить ответ: как Герасименко продолжает работать в правоохранительных органах? Ведь каждый такой эпизод может негативно сказываться на репутации всего ведомства.

Справедливости ради надо сказать, что Герасименко - один из наиболее опытных прокуроров страны. Только на Ямале он работает в нынешней должности более 11 лет. С другой стороны, по мнению экспертов права, на таких постах, как прокурор региона, нужна ротация кадров - хотя бы в качестве "профилактической" меры. Тем более когда есть столько сигналов о фактах, которые отрицательно сказываются на развитии предпринимательства.