Одной из серьезнейших проблем стремительного развития ИТ-индустрии в России является дефицит специалистов.

Решать ее необходимо общими усилиями государства и бизнеса, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель направления по работе с государственными органами в Microsoft Россия Сергей Большаков.

Есть ли ИТ-сферы, в которых Россия сегодня превосходит многие страны?

Сергей Большаков: Да, например, искусственный интеллект. Российские руководители возможности ИИ для бизнеса используют активнее, чем их иностранные коллеги. Как показало недавнее исследование Microsoft "Бизнес-лидеры в эпоху ИИ", в России технологии искусственного интеллекта внедряют около трети руководителей. Для сравнения: во Франции таких всего 10 процентов. Среди основных приоритетов использования ИИ в России - постановка правильных бизнес-целей (32 процента), разработка бизнес-идей (26 процентов), определение новых возможностей рынка (25 процентов) и принятие решений (23 процента).

Помимо этого российских бизнес-лидеров отличает более ответственное отношение к внедрению технологии: 65 процентов из них считают, что ответственность за этику применения ИИ лежит на руководителе компании.

Исследование также показало связь между использованием искусственного интеллекта и темпами роста компании. Так, около 40 процентов руководителей быстрорастущих бизнесов по всему миру активно внедряют ИИ, в то время как среди медленнорастущих этот показатель оказался в два раза меньше.

Чем быстрее развивается индустрия, тем больше кадров ей нужно?

Сергей Большаков: Безусловно, стремительная цифровизация всех отраслей требует квалифицированных специалистов. По оценкам правительства России, в настоящее время для реализации программы "Цифровая экономика" необходимо увеличить набор и выпуск ИТ‑кадров в системе высшего образования минимум в 2,5 раза. Это примерно 120 тысяч человек, изучивших технологические дисциплины, в год.

По данным HeadHunter, в прошлом году больше всего были востребованы программисты и разработчики (38 процентов от всех ИТ-вакансий), а также инженеры (23 процента).

При этом нужны как рядовые исполнители, так и управленцы высокого уровня - специалисты по цифровой трансформации, директора по инновациям. Среди новых востребованных направлений, где не хватает кадров, - Big Data и Data Mining, мобильные технологии, интернет вещей, информационная безопасность.

В борьбу за кадры вступает все больше компаний, поэтому зарплаты ИТ-специалистов постоянно растут. По оценкам HeadHunter, за пять лет они прибавили в среднем 30 процентов в Москве и 17 процентов в среднем по России. Java-разработчики и разработчики мобильных приложений в столице получают в среднем 200 тысяч рублей, тестировщики - около 100 тысяч.

Знание современных технологий сегодня - одно из ключевых требований почти в любой профессии

Научиться программировать и делать приложения можно, но где учат директоров по инновациям?

Сергей Большаков: Решать проблему нехватки кадров государство должно вместе с бизнесом. Сегодня все больше вузов открывают специальные программы по подготовке цифровых специалистов совместно с крупнейшими ИТ-игроками.

Бизнес лучше знает, какие кадры ему нужны, и готов "выращивать" их под себя. Для студентов это тоже является плюсом, потому что появляется возможность трудоустройства, а также возможность сразу получать практические навыки. Microsoft вносит свой вклад в создание "образовательной лестницы" к успешной карьере. Например, Microsoft Student Partners - всемирное сообщество студентов-лидеров, желающих делиться технологическими знаниями с сокурсниками. В рамках программы ребята приобретают "взрослый" опыт реализации проектов в области ИТ, получают доступ к технологическим ресурсам, развивают навыки и расширяют карьерные возможности. Студент может стать ведущим хакатона, преподавателем информатики или разработать со своей командой инновационную идею - все зависит от личных устремлений. Также существует образовательная инициатива Microsoft Imagine Academy - свободный доступ к учебным программам и сертификация для учащихся и преподавателей по ИТ, информатике, производительности и другим направлениям.

Какие еще образовательные проекты у вас есть?

Сергей Большаков: Компания открыла множество программ для всех возрастов, объединенных глобальной инициативой Microsoft YouthSpark. Ее цель - предоставить молодым людям необходимые условия для получения новых знаний, возможностей для трудоустройства и развития собственных проектов.

В частности, для привлечения в индустрию новых кадров мы запустили в России программу "Девочки в ИТ". Согласно исследованию Microsoft, в России больше 58 процентов школьниц интересуются технологиями, но только 38 процентов связывают свою жизнь с ИТ. Мы уверены, что этот показатель можно увеличить как минимум на 15 процентов, если дать девочкам примеры для подражания и вдохновения. В России инициатива существует уже более пяти лет. В апреле-мае этого года мы провели более 700 уроков по Data Science в 35 городах России, в том числе специальные вебинары для учителей. По итогам программы более 14 500 школьниц 5-11-х классов открыли для себя мир инноваций, узнав на собственном опыте, как технологии больших данных можно применять для решения повседневных задач и самореализации.

Также более шести лет в России действует программа Microsoft "Твой курс: ИТ для молодежи", в рамках которой волонтеры, тренеры и педагоги в регионах на базе школ, библиотек, вузов и ссузов провели более 28 000 бесплатных мероприятий, тренингов, курсов, мастер-классов, направленных на содействие молодым людям в профориентации в ИТ-сфере, изучении основ программирования, повышения компьютерной грамотности и развития цифровых навыков. В общей сложности мероприятия проекта охватили 5300 школ, а в них приняли участие более 1 300 000 школьников от 6 до 18 лет.

Кстати, о цифровой грамотности. В мае вы провели "Digital диктант". Что это за проект?

Сергей Большаков: Это первая в России масштабная проверка знаний информационных технологий, которую Microsoft организовала в партнерстве с РОЦИТ и РАЕК в честь 25-летия Рунета.

С 18 по 24 мая "Digital диктант" прошли 40 тысяч человек. Тестирование проходило по трем основным направлениям: компьютерная грамотность, навыки работы с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями, а также правилам кибербезопасности, в том числе защите персональных данных.

Для сегодняшних и завтрашних лидеров рынка очевидна необходимость устойчивого цифрового развития. Знание современных технологий сегодня - одно из ключевых требований в большинстве профессий, а инновации - неотъемлемый атрибут нашей повседневной жизни. Россия по темпам роста потребления цифровых услуг занимает третье место в мире, при этом уровень цифровой грамотности россиян за 2018 год снизился на 14,7 процента. Во многом это связано с тем, что количество киберугроз растет. Так, за 2018 год число фишинговых атак, использующих именно доверчивость пользователей, выросло на 350 процентов. Пройдя тест, россияне смогли не только выявить области знаний, которые следует расширить, но и сразу узнать, как правильно действовать в опасной ситуации, чтобы избежать негативных последствий.

Прямая речь

Сергей Большаков.

Сергей Большаков, руководитель направления по работе с государственными органами в Microsoft Россия:

Первая в России масштабная проверка знаний информационных технологий "Digital диктант" прошла в мае 2019 года, участниками стали около 40 тысяч человек. Тестирование проходило по трем основным направлениям: компьютерная грамотность, навыки работы с интернетом, правила кибербезопасности, в том числе защита персональных данных.