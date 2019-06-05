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05.06.2019 23:55
Рубрика: Спорт

Армейская сотня

ЦСКА выиграл у "Химок" со счетом 106:85 в первом матче финальной серии Единой лиги
Текст: Илья Соболев
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Столичный выпуск № 122(7880)
В Москве стартовала финальная серия Единой лиги. В ее первом матче ЦСКА на паркете одноименного Универсального спортивного комплекса обыграл "Химки" - 106:85. Следующая встреча пройдет там же завтра.

По сути, свои основные задачи на сезон обе команды уже решили. Подопечные Димитриса Итудиса спустя три года вернули себе титул чемпиона Евролиги, а "Химки", пробившись в финал Единой лиги, получили право принять участие в следующем розыгрыше главного клубного турнира Старого Света.

Впрочем, противостояние ЦСКА и "Химок" настолько стало классикой российского баскетбола, что турнирный контекст давно перестал быть в нем определяющим. Хотя во встречах этих соперников на кону зачастую стояло многое. Достаточно сказать, что армейцы и химчане пять раз, чаще чем кто-либо, встречались в финальных матчах или сериях Единой лиги. Более того, в сезоне 2010/11 "Химки" стали единственной командой, сумевшей нарушить армейскую гегемонию в турнире. Тогда победитель Единой лиги, а заодно чемпион России определялся в одной игре, которую подмосковная команда выиграла со счетом 66:64. И руководил в тот момент химчанами, как и сейчас, Римас Куртинайтис.

Фото: Ирина Сомова
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Повторить это достижение "Химкам" объективно будет сложно. Во-первых, ЦСКА за всю историю существования Единой лиги не проиграл ни одной серии. Во-вторых, подмосковный клуб обидным образом на всю серию лишился одного из своих ключевых игроков: из-за травмы пальца из строя выбыл Яннис Тимма.

Правда, и армейцы к первой игре подошли не в оптимальном составе. Так же из-за травмы в заявку на матч не попал американец Уилл Клайберн, который вошел в символическую пятерку Евролиги-2018/19 и был признан самым ценным игроком "Финала четырех" турнира.

В отсутствии Клайберна роль первой скрипки у ЦСКА взял Нандо Де Коло, который, по слухам, почти наверняка покинет московский клуб в межсезонье. Но мысли о будущем вчера вечером француза явно не отвлекали. В первой половине он реализовал все свои семь бросков с игры, в том числе четыре трехочковых, набрав уже к большому перерыву 19 очков. При этом нельзя сказать, что ЦСКА полагался только на Де Коло. В двух четвертях армейцы сделали 14 передач, а очками не отметились только трое.

Лидер "Химок" Алексей Швед стал первым игроком, достигшим в финальном матче 30-очкового рубежа

"Химки", по традиции, в основном полагались на таланты своего главного снайпера Алексея Шведа. Но у того игра в первые 20 минут не пошла. Особенно в том, что касается попыток из-за дуги. Из пяти он реализовал лишь одну. Впрочем, вовсе не в промахах Шведа заключалась ключевая проблема подопечных Куртинайтиса. В первой половине гости вчистую проиграли сопернику подбор: всего 12 против 20 у ЦСКА. Причем долгое время у "Химок" было лишь два подбора под чужим щитом. Будь в строю Яннис Тимма, наверняка статистика выглядела бы иначе. А обходиться имевшимися силами у "Химок" получалось не очень. К большому перерыву счет был 53:35 в пользу ЦСКА.

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К чести подмосковной команды, даже оказавшись в сложнейшей ситуации, заранее сдаваться она не собиралась. Да и армейцы, заручившись комфортным преимуществом, как это нередко с ними уже бывало, позволили себе несколько ослабить концентрацию. Как итог, начали ошибаться и Нандо Де Коло, и другие игроки ЦСКА. А вот химчане, наоборот, нащупали свой бросок, что немедленно стало отражаться на счете. После очередной "трехи" Егора Вяльцева подопечные Куртинайтиса подобрались к сопернику на каких-то десять очков - 58:68 .

Увы, во что-то большее этот химкинский всплеск так и не превратился. Еще в третьей четверти ЦСКА вернул контроль над игрой, а в концовке даже установил историческое достижение, оказавшись первой командой, перемахнувшей в финале через 100-очковую отметку. Свой рекорд был и у химчан. Швед стал первым игроком, набравшим в финале Единой лиги 30 очков. Вот только его команде это помогло не особо.

Где будем смотреть

7 июня, пятница "Матч ТВ"

19.30 ЦСКА - "Химки". Прямая трансляция.

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