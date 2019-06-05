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Рубрика: В мире

Деловой совет США-Куба выразил разочарование по поводу санкций Белого дома

Текст: Максим Макарычев

Деловой совет США-Куба выразил разочарование по поводу новых санкций Белого дома и призвал администрацию США уважать права американцев в части свободы передвижения, сообщает Radio Nuevitas.

Администрация Дональда Трампа, которая значительно усилила враждебную политику по отношению к Кубе в последние месяцы, объявила во вторник, что запретит гражданам США выезжать на Кубу в составе групп в образовательные поездки. Кроме того, запрещается посещение Кубы на пассажирских и прогулочных судах, в том числе круизных лайнерах и яхтах, а также с помощью частных и корпоративных самолетов. Эти рестрикции глава минфина Стивен Мнучн обосновал тем, что Куба якобы "продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии".

Фото: iStock
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"Мы разочарованы тем, что правительство решило наложить дополнительные ограничения на условия и средства для поездок из Соединенных Штатов на Кубу", - говорится в заявлении Делового совета, который входит в крупнейшую в регионе Североамериканскую торговую палату. В руководстве Делового совета полагают, что новые ограничения нарушат коммерческие операции в туристическом секторе, что не соответствует политике Белого дома, направленной на то, чтобы избежать нанесения ущерба американским компаниям, которые ведут законный бизнес на Кубе.

"Мы призываем администрацию разрешить американцам пользоваться своей свободой передвижения, и мы призываем конгресс действовать в поддержку этого основного права", - говорится в заявлении организации.

Со своей стороны исполнительный директор "Центра демократии в Америке" Эмили Мендрала подчеркнул, что новые санкции "представляют собой еще один шаг назад, который только подорвет коммерческие интересы Соединенных Штатов и еще больше расколот кубинские семьи".

Он также отметил, что они создадут трудности для кубинского народа, особенно для частных предпринимателей, которым администрация Трампа ранее неоднократно обещала свою поддержку.

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Как отмечают эксперты, путешествия на Кубу на круизных лайнерах появились недавно, однако они уже в 2017 году по прибыли превысили доходы от авиаперелетов из США на Кубу и стали наиболее популярным для американцев маршрутом на остров.

Многие американцы кубинского происхождения также имели возможность путешествовать на круизных судах, чтобы восстановить связь с членами своей семьи, а доход от этой деятельности приносил пользу портовым общинам за пределами Гаваны, а также частным кубинским предприятиям. Изменения вступают в силу 5 июня, когда нормативные акты будут опубликованы в Федеральном реестре.

Позиция Гаваны

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес отверг во вторник новые ограничения, объявленные министерством финансов США, которые еще больше ограничивают поездки граждан США на остров, сообщает cubadebate.cu. "Я категорически отвергаю заявление США о новых санкциях против Кубы, которые ограничивают американские поездки и ужесточают блокаду. Они намерены задушить экономику и повредить уровню жизни кубинцев, чтобы вырвать у нас политические уступки. Они снова потерпят неудачу", - заявил глава кубинской дипломатии в Twitter.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Отношения между США и Кубой
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