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05.06.2019 00:10
Рубрика: В мире

Футбол - детям

Текст: Эгамберды Кабулов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 121(7879)
В джалал-абадском детском реабилитационном центре "Ак-Жол" благодаря спонсорам и энтузиастам появилась своя площадка для мини-футбола. Ее открытие отметили турниром с участием команд разных школ города и самого детдома.
Фото: Владислав Ушаков/РИА Новости
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Площадку центру подарили ассоциация "Славянская диаспора", частный спортивный клуб "Адреналин" и привлеченные ими спонсоры. Камнеобрабатывающий завод Центральной Азии предоставил стройматериалы, а один из местных бизнесменов помог деньгами. Строительные работы выполнили участники спортивного клуба "Адреналин" - студенты, рабочие, служащие.

Юрий Котельников, замруководителя "Славянской диаспоры", отметил, что желающих помочь детям становится все больше, но средств пока еще недостаточно.

- Парни из спортклуба "Адреналин" и наша организация уже порядка пяти лет шефствуют над ребятами, - сказал Котельников. - Есть и зарубежные помощники. Например, известный российский актер, борец и продюсер Сергей Бадюк записал видеообращение с просьбой помочь детям, а казахстанская спортсменка, чемпионка страны по пулевой стрельбе Анна Янц прислала деньги. Сейчас в центре живут 27 детей в возрасте от шести до 14 лет. Конечно, кроме спортивных площадок и спортивного инвентаря, им много чего не хватает - одежды, школьных принадлежностей, игрушек для малышей.

В мире экс-СССР Киргизия
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