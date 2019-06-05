Дипломат посольства РФ посетит торжества в Нормандии

На памятных мероприятиях, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии, Россию будет представлять один из дипломатов нашего посольства в Париже. Об этом ТАСС заявили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что приглашение, полученное от организаторов через российскую дипмиссию, не предполагало участие официальной делегации из Москвы. Напомним, что торжества состоятся во Франции 6 июня - в этот день в 1944 году союзники Советского Союза по антигитлеровской коалиции открыли второй фронт, высадившись на побережье Нормандии в рамках операции "Оверлорд".

"Вклад союзников в победу над Третьим рейхом понятен, но не следует его преувеличивать и тем более умалять при этом значение титанических усилий СССР, без которых этой победы просто не было бы", - отметила сегодня по этому поводу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив о фактах "переписывания истории" в Европе.