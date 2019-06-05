Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело по статьям 159, 199 и 210 УК РФ в отношении бывших руководителей ОАО "Тольяттиазот" и связанных с ним лиц. В их числе основной владелец предприятия Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, бывший помощник Александр Макаров, председатель правления АКБ "Тольяттихимбанк" Александр Попов, бывший гендиректор ТОАЗа Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и другие.

Ранее, 18 февраля 2010 г., как явствует из постановления о признании потерпевшим, было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.165 и ч.4 ст.159 УК РФ по фактам причинения компании "Евротоаз Лимитед" имущественного ущерба в особо крупном размере и хищения путем мошенничества принадлежащих данной компании денежных средств. Мы не раз писали о ситуации на ТОАЗе. Резонансные дела на крупном химическом гиганте вызвали шквал негодования в обществе. Не менее шокирующие и материалы нового уголовного дела. 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления "Тольяттихимбанка" Александра Попова сроком на два месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Другие подозреваемые, включая Махлаев, Циви, Королева и Макарова, в данный момент скрываются за рубежом. Потерпевшими по уголовному делу признаны миноритарные акционеры ПАО "Тольяттиазот", среди которых как юридические, так и физические лица, а также государство.

Потребовались годы для разоблачения преступного сообщества Махлая. На него работали скрытность, неограниченная "черная касса", иностранное убежище членов преступного сообщества и не чистые на руку российские чиновники

Согласно постановлению СК РФ о возбуждении уголовного дела от 16 мая 2019 г., участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая, в период 2005-2013 г. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО "Тольяттиазот" и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовала подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Установлено, что в 2008-2011 гг. ТОАЗ продавал свою основную продукцию (аммиак и карбамид) по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами предприятия - Сергеем и Владимиром Махлаями и их соучастником Андреасом Циви. Тот, в свою очередь, реализовывал ее уже по рыночным ценам. Сумма похищенной таким образом прибыли составила 84 млрд рублей. По этому факту 12 декабря 2012 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое в настоящее время рассматривается в Комсомольском районном суде г. Тольятти. Действия преступного сообщества наносили ущерб не только предприятию и другим акционерам ТОАЗа, но и государству. При проведении незаконных сделок обвиняемые занижали суммы налогооблагаемой базы по налогу на прибыль ОАО "Тольяттиазот" при реализации продукции через Nitrochem. Таким образом, как подсчитали журналисты, согласно решениям арбитражных судов, вступившим в законную силу, с 2008 по 2012 год общая сумма недоплаченных предприятием налогов составила 2,5 млрд рублей.

Владимир Махлай получил контроль над ТОАЗом, директором которого работал с 1985 г., в середине 90-х. Обстоятельства приватизации свидетельствуют о серьезной коррупционной составляющей в этом процессе. Каким-то образом власти тогда согласовали приватизацию огромного предприятия по упрощенной схеме, разработанной для небольших фирм. Часть акций завода сразу оказалась у Махлая, часть - у трудового коллектива. СМИ писали, что рабочих вынуждали продавать свои акции, в том числе с помощью шантажа и угроз. Махлай заручился поддержкой местных чиновников из Комитета по имуществу Самарской области, в числе которых были Александр Макаров и Евгений Королев. Вместе с ними он образовал руководящее звено преступного сообщества, которое управляло и самим сообществом, и заводом. Другие звенья и каждый их отдельный участник выполняли специально отведенные для них роли, которые приближали сообщество к общей цели - завладение денежными средствами, ценными бумагами и объектами недвижимости. Ради ее достижения преступное сообщество Махлая было готово пойти на многое.

В 1997 г. в Тольятти произошло нашумевшее убийство работницы эскорта Елены Поваляевой. Лишь в 2012 г. стало известно, за что она поплатилась жизнью. СМИ сообщали, что отбывающий пожизненное наказание в Оренбургской области Евгений Кутьминов признался, что убийство девушки было совершено членами печально известной в городе банды "Фантомасы". Убили ее после того, как девушка решила заняться шантажом - "она предъявила Махлаю ультиматум: либо он покупает ей двухкомнатную квартиру, либо она обнародует компрометирующие документы, которые бизнесмен хранил у нее на съемном жилье".

Владимир Махлай и Александр Макаров бежали из России в 2005 г. и обосновались в Лондоне после возбуждения против них уголовного дела по фактам мошенничества и неуплаты налогов. Близкий соратник Махлая Евгений Королев входил в звено преступного сообщества, отвечавшее за реестр акционеров ТОАЗа. Он работал в Комитете по имуществу Самарской области, в разное время занимал руководящие должности на ТОАЗе, а также в нарушение российского законодательства вел реестр его акционеров. По его указанию подчиненная Ольга Камашева вычеркивала из реестра неугодных Махлаю акционеров. Среди пострадавших от таких практик были не только простые рабочие, лишившиеся своих акций, но и иностранный инвестор Eurotoaz Limited. Он инвестировал в ТОАЗ $20 млн в обмен на 10% акций. Но в 1997 г. оказалось, что компания не значится в реестре, а вместо нее там прописана ликвидированная за два года до этого фирма СРВП (совместное российско-венгерское предприятие) "Евротоаз".

По версии следствия, в результате этой аферы акционеру был нанесен ущерб на более чем 700 млн рублей, так как он не только лишился своих инвестиций, но и не получил никаких дивидендов, причитающихся ему за более чем 20-летний период. В 2013 г. Евгений Королев якобы уехал "в служебную командировку" в Лондон, из которой так и не вернулся.

Следующее звено преступного сообщества Махлая составляли оценщики, бухгалтеры, а также директора подставных компаний, на которые за бесценок выводились наиболее ликвидные активы ТОАЗа. Это А. Коренченко, Л. Милосердова, Р. Хабибуллин и другие. Согласно опубликованным в прессе документам, в период с 2005 по 2010 годы с помощью серии из нескольких сотен сделок, каждая из которых по отдельности не вызывала никаких подозрений, из ТОАЗа был выведен агрегат аммиака N7, относительно современный и находящийся в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата и свыше 500 единиц производственного оборудования были проданы менее чем за 100 млн руб. при реальной рыночной стоимости не менее 10 млрд руб. - стократная разница.

Со стороны ТОАЗа договоры заключал Александр Макаров. Неизменный покупатель заводского имущества - ООО "Томет" во главе с директором Хабибуллиным. Компания на 100% принадлежит гонконгским офшорам, контролируемым Андреасом Циви. Вывод активов происходил в нарушение российского законодательства (статей 48 и 83 ФЗ "Об акционерных обществах"), устава самого ТОАЗа и без одобрения собрания акционеров, которых держали в неведении. Ущерб предприятию и его акционерам составил более 1,9 млрд руб.

Таким же образом из ТОАЗа в 2010 г. было незаконно выведено метанольное производство - установку мощностью в 450 тыс. тонн в год вместе с земельным участком продали ООО "Томет" за 132 млн руб. На этот раз договор со стороны ТОАЗа подписывал Евгений Королев. Журналистам удалось узнать, что экспертиза установила: практически все договоры и акты оценки проданного за бесценок имущества были проштампованы поддельными печатями и подписаны поддельными подписями. Как подтвердил на допросе в Комсомольском районном суде г. Тольятти исполнявший обязанности гендиректора завода Алексей Виноградов, большую часть договоров купли-продажи, где стоит подпись якобы от его имени, он не подписывал, так как находился в другом городе. Басманный районный суд Москвы 18 сентября 2018 г. заключил под стражу оценщика Александра Коренченко, обеспечившего незаконный вывод имущества, занизив его стоимость в 100 раз. В итоге предприятию был нанесен ущерб в более чем 200 млн руб.

В руках Андреаса Циви оказалось не только оборудование ТОАЗа. Два года назад в поле зрения правоохранителей попали две самарские фирмы: "Контаз" (учредитель, по данным СМИ, - сестра Владимира Махлая Раиса Голованова) и "Родничок" (учредитель, как пишут те же СМИ, - близкая знакомая Махлая Валентина Семенова). По версии следствия, в 2008 году они продали ценные бумаги ТОАЗа подконтрольному Циви кипрскому офшору Borgat Investments Limited двумя лотами по заведомо заниженной цене. "Родничок" продал свой пакет в размере 1 705 728 шт. акций за 1 791 728 рублей, а "Контаз" - 861 408 шт. за 1 066 408 рублей соответственно. Между тем, реальная рыночная стоимость проданного "Родничком" пакета составляла на тот момент 1 142 220 204 руб., "Контазом" - 576,8 млн руб. Таким образом, две фирмы в общей сложности занизили свою налоговую базу на 1,7 млрд руб., недоплатив в бюджет 327 млн руб. налогов. Последнее звено преступного сообщества состояло из "банкиров". Они так или иначе связаны с руководством АКБ "Тольяттихимбанк" и обеспечивали финансовую базу для совершения и сокрытия действий преступного сообщества.

К нему относятся председатель правления банка Александр Попов, сын Владимира Махлая Сергей, несколько лет бывший председателем совета директоров ТОАЗа, единственный владелец банка. Финансовое звено преступного сообщества, как узнали журналисты, занималось отмыванием и обналичиванием похищенных денежных средств. Для вывода денег за границу использовалась разветвленная сеть офшорных компаний различных юрисдикций, контролируемых руководством "Тольяттихимбанка" и Андреасом Циви. Выведенную прибыль участники преступного сообщества размещали на депозитах офшорных компаний в этом финансовом учреждении под высокие процентные ставки, приобретались векселя АКБ "Тольяттихимбанк" с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег. И ТОАЗ, и Nitrochem Distribution AG имели внутри банка расчетные счета в валюте и рублях и все расчеты между ними происходили внутри "Тольяттихимбанка".

Вести столь масштабную преступную деятельность на протяжении многих лет было бы невозможно без мощного коррупционного прикрытия. На ее оплату направлялась часть обналиченных через "Тольяттихимбанк" денег, которые шли на подкуп должностных лиц.

Как пишут СМИ, защиту преступного сообщества обеспечивали "решальщики", имевшие влиятельных друзей в прокуратуре Центрального района, а также бывший замначальника УВД г. Тольятти, который ушел со службы, имея три элитные квартиры, и не куда-нибудь, а на должность советника гендиректора ТОАЗа. Эти чиновники укрывали членов преступного сообщества от претензий правоохранительных органов, способствовали закрытию уголовных дел, информировали своих подопечных о проверках и возможных рисках.

Для разоблачения преступного сообщества Махлая потребовались годы. На него работали скрытность, неограниченная "черная касса", иностранное убежище членов преступного сообщества и нечистые на руку российские чиновники. Думается, теперь объективное и тщательное расследование всех преступлений на ТОАЗе поможет, наконец, открыть новую страницу в истории уникального предприятия, которое годами находилось под контролем международного преступного сообщества. Если похищенные деньги и активы удастся вернуть на завод, он снова сможет стать флагманом и гордостью отечественной химии. Вот как прокомментировал ситуацию адвокат коллегии адвокатов "FJM" Александр Марков: "После возбуждения нового уголовного дела по 210 статье об организации преступного сообщества у следственных органов появится больше возможностей для более глубокого расследования тех преступлений, которые теперь объединены в единое производство.

Надо отметить, что в последнее время возрос уровень раскрываемости подобных сложных и запутанных преступлений с большим количеством участников, которые, помимо прочего, находятся в разных странах. Это, несомненно, свидетельствует об эффективной работе правоохранительных органов, высоком уровне их профессионализма и компетентности, который достигнут за последние годы".