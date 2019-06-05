Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе

Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности. В прошлом году он охранял школу во Флориде, где жертвами стрельбы стали 17 человек.

Также экс-стража порядка обвиняют в даче ложных показаний. По версии следствия, 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард не предпринял никаких действий, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы. Как отметил глава департамента правоохранительных органов Флориды Рик Свеаринген в Twitter, нельзя найти оправданий полному бездействию Петерсона, и нет сомнений, что это бездействие стоило жизней.

Полицейский отказался определять источник выстрелов, ушел подальше от места преступления в самый разгар трагедии и рекомендовал бойцам полицейского спецназа держаться на безопасном расстоянии от учебного заведения.

В обязанности Скотта Питерсона входила охрана учебного заведения. Мужчина стоял у входа в школу в тот момент, когда разворачивалась трагедия. В феврале этого года он покинул свой пост.

Трагедия в школе Паркленда, в результате которой погибли 17 человек, произошла 14 февраля. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз. Молодой человек ранее был исключен из этой школы за нарушения дисциплины. Ему предъявлены обвинения, он содержится под стражей в ожидании суда.