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05.06.2019 21:32
Рубрика: Экономика

Локализация – это выгодно

Почему зарубежным фирмам надо открывать производство в России?
Российская газета - Спецвыпуск № 122(7880)
Dentons - крупнейшая международная юридическая фирма в мире. Более 27 лет она занимается сопровождением проектов клиентов в России и СНГ.
Флориан Шнайдер. Фото: Пресс-служба Dentons Флориан Шнайдер. Фото: Пресс-служба Dentons
Флориан Шнайдер. Фото: Пресс-служба Dentons

Восемь офисов фирмы расположены в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Украине и Грузии, но этим география ее деятельности не ограничивается: Dentons также успешно сотрудничает с юридическими фирмами в других странах СНГ, включая Армению, Беларусь, Кыргызстан, Молдову и Туркменистан. Всего в распоряжении клиентов фирмы - более 10 тысяч юристов в 175 офисах в 78 странах мира.

Сегодня партнеры фирмы Dentons Флориан Шнайдер и Василий Марков расскажут о преимуществах, которые получают иностранные компании, локализовавшие производство в России.

Иностранные инвесторы не всегда правильно понимают, что понимается под локализацией. Кроме того, распространено убеждение, что без локализации производство в России запрещено. Обязательно ли соблюдать требования по локализации? Если нет, то как это может помочь в ведении бизнеса в России?

Фото: Suitsupply
Интервью с главой представительства Suitsupply в России Эриком Царьковым

Флориан Шнайдер: Обычно продукция считается локализованной, если ряд производственных операций выполняется на территории России, а также если в производстве используются произведенные в России (в том числе силами третьих лиц) компоненты.

Конечно, можно вести производственную деятельность без глубокой локализации (например, сборочные, фасовочные производства). Российское правительство понимает, что локализация производства или ее углубление - это сложный, длительный и дорогостоящий процесс, который без получения господдержки экономически нецелесообразен для большинства инвесторов. Поскольку российское правительство заинтересовано в развитии технических компетенций, оно старается стимулировать компании углублять локализацию производства, предоставляя различные механизмы господдержки и преференции локальным производителям.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про такие механизмы господдержки и преференции.

Василий Марков: Перечень довольно широкий. Стандартно локализация ассоциируется с преференциями в госзакупках, доступными для многих отраслей. В качестве примера можно привести ценовой приоритет для локализованной продукции. У производителей программного обеспечения (ПО) доступ к госзакупкам в принципе появляется только в том случае, если они включены в единый реестр российского ПО.

Василий Марков. Фото: Пресс-служба Dentons

Но есть и специфические механизмы, предоставляемые в рамках конкретного направления деятельности. Например, при осуществлении инвестиционных проектов в сфере альтернативной энергетики выполнение требований по локализации позволяет получить специальные условия для реализации мощностей и быстрее выходить на окупаемость таких проектов. Для производителей сельскохозяйственной техники осуществление отдельных технологических операций на территории России уже сейчас является одним из условий получения некоторых субсидий. Кроме того, известно о планах правительства ввести дифференцированную поддержку в зависимости от степени локализации и в других отраслях.

Если компания локализует производство, гарантирует ли это получение господдержки?

Флориан Шнайдер: Это зависит от меры господдержки. Например, преференции в госзакупках предоставляются по умолчанию (если только не будут внесены изменения в законодательство о госзакупках). В отношении же субсидий гарантий нет, так как одного соответствия условиям их предоставления недостаточно: возможна ситуация, когда выделенных средств не хватает на всех заявителей из-за большого числа претендентов или из-за недостаточного объема ассигнований (в том числе ввиду сокращения бюджетных лимитов).

Если нет гарантий получения субсидий, то есть ли смысл локализовывать производство, ведь не всем интересны госзакупки?

Василий Марков: Локализация производства в России - это стратегическое решение, предполагающее всестороннюю оценку последствий и рисков для компании. Производить продукцию без локализации в России возможно, но в этом случае может быть сложнее конкурировать с компаниями, которые локализовали свои производства и имеют доступ к господдержке и другим преференциям. Поэтому на практике компании могут принять решение в пользу локализации, несмотря на отсутствие гарантий получения господдержки.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
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К сожалению, иногда правила локализации не в полной мере учитывают отраслевую специфику бизнеса (в том числе особенности деятельности в структуре международных производственных компаний), что выражается в установлении избыточных требований. Например, последняя известная нам редакция новых правил локализации продукцииавтомобилестроения предусматривает оценку объема затрат на НИОКР, осуществляемых в России. Но мировая практика - это осуществление НИОКР на глобальном уровне, и перемещение соответствующих функций в другую страну (необязательно в Россию), с практической точки зрения, можно сказать, невозможно. Когда подобные ситуации возникают, представители бизнеса пытаются их решать сообща, проводя переговоры с отраслевыми ведомствами.

Какие задачи вам приходится решать при работе с проектами по локализации?

Флориан Шнайдер: В первую очередь, мы оцениваем целесообразность локализации для конкретного бизнескейса, с которым к нам обращаются. Мы также помогаем компаниям получить доступ к различным механизмам, так или иначе связанным с локализацией производства: специальный инвестиционный контракт (СПИК), договор поставки мощности для возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ), единый реестр российского ПО - и начать применять связанные с ними меры господдержки (если таковые имеются). Мы осуществляем комплексное сопровождение проектов на этапе получения доступа к господдержке (включая подготовку документов, финансовых моделей, бизнес-планов), участвуем в переговорах с государственными органами, а также предоставляем последующие консультации по вопросам мониторинга обязательств компании, изменения условий господдержки и т.п.

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