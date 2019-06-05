Эксперт "РГ" показал схему роста доллара

Новости

Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе 07:20
Врачи назвали самые полезные ягоды 07:13
Во Франции закрыто уголовное дело против Депардье 06:54
Мадуро рассказал о желании венесуэльцев обновить состав парламента 06:43
Полиция Японии задержала крупнейшую в истории страны партию наркотиков 06:35
Канада отправит на орбиту новые спутники для наблюдения за Арктикой 06:03
В Германии загорелись два бывших военных полигона 05:25
Женщина упала под поезд в московском метро 05:21
У Берегов Хоккайдо японские пограничники спасли яхтсменку из России 04:58
Власти Якутии предложили добавить денег на защиту лесов 04:50
Трамп пообещал Великобритании "феноменальную" торговую сделку 04:40
Япония заявила о прекращении поисков обломков истребителя F-35А 03:54
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в провинции Хама 03:22
США запретили круизным лайнерам посещать Кубу 03:00
Греция потребовала у Германии выплатить 320 миллиардов евро репараций 02:54
Китай впервые запустит ракету в космос с морской платформы 02:28
Украинского эксперта отстранили от шоу "60 минут" за оскорбления 02:09
На Дунае обнаружено тело еще одного погибшего при крушении катера 01:44
Движение на "серой" ветке восстановлено после падения пассажира 00:12
На Кубани при взрыве гранаты ранены трое взрослых и ребенок 04.06.2019
ПФР: Полтора миллиона пенсионеров обучились компьютерной грамотности 04.06.2019
Американский генерал испугался роста космических возможностей России 04.06.2019
Собянин: Москва находится на середине пути благоустройства 04.06.2019
Полиция начала проверку по факту взлома и хищений в РКК "Энергия" 04.06.2019
Рианна стала богаче Мадонны 04.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
05.06.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Эксперт "РГ" показал схему роста доллара

Текст: Георгий Панин
Андрей Перекальский, ведущий аналитик компании "ФинИст", специально для "Российской газеты":
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

- Президент США Дональд Трамп открыл новый фронт в торговой войне. На сей раз у себя под боком - в Мексике.

Вообще он не перестает удивлять своей непоследовательностью. Весной Трамп обвинял ФРС США в том, что она, отказываясь понижать ставку, гробит американский фондовый рынок. А сам выставляет Мексике заведомо невыполнимый ультиматум по перекрытию границы от нелегальных иммигрантов, потока наркотиков и прочего. И вводит прогрессирующие санкции на мексиканский импорт, чем обваливает не только мировой финансовый рынок в целом, но и наносит ощутимый ущерб родным американским фондовым площадкам, о благополучии которых он сам же так недавно пекся.

Фото: iStock
Покупки валюты для Минфина в июне могут стать рекордными с начала года

В результате фьючерсы на американские фондовые индексы показали самую скверную динамику за неделю с начала этого года. Уже не говоря о том, что все это еще больше подрывает авторитет доллара как основной мировой резервной валюты. А именно такой его статус позволил американской экономике занимать главенствующие позиции на планете.

Помимо этого новые пошлины могут иметь самые негативные последствия для многих американских производителей, которые широко используют комплектующие, производимые в Мексике. Уже подсчитали, что их совокупный убыток может составить до 120 миллиардов долларов. Что, естественно, плохо скажется на макроэкономических данных США.

Все это отразится и на российском финансовом рынке. Это влияние будет осуществляться, главным образом, через падение курса нашей национальной валюты по отношению и к доллару, и к евро.

Возможна такая схема: торговые войны вызовут массовый отток капитала с развивающихся рынков (российский рынок - развивающийся). Новые санкции, направленные против госдолга РФ, вызовут еще больший отток иностранного спекулятивного капитала с нашего рынка. Это, наряду с падением цен на нефть, будет способствовать снижению курса рубля и падению российского фондового рынка и рынка ОФЗ. ЦБ РФ для поддержки экономики будет вынужден понизить ставку, что приведет к скачку инфляции и еще больше надавит на курс рубля. Да и майский налоговый период, который традиционно поддерживает рубль, завершился. Так что перспективы у нашей валюты на это лето могут оказаться совсем не радужные.

Какие курсы валют увидим сегодня

Что касается прогнозов на среду, 5 июня, то в этот день ожидается публикация важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках доллара и евро по отношению к рублю.

В 12:00 МСК будет опубликован большой блок данных по экономике Еврозоны, включая объем розничных продаж. Если данные окажутся лучше прогнозов, то укрепление евро, в том числе и к рублю, усилится.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Курс рубля вступил на путь к 70-ти за доллар

Во второй половине дня ожидается публикация макроэкономической статистики по экономике США. Наиболее важные данные будут обнародованы в 17:00 МСК (включая индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе США от ISM). Если данные окажутся лучше прогнозов, то доллар вырастет по отношению к нашей национальной валюте.

В связи с этим в течение дня можно ожидать небольшое ослабление рубля по отношению к доллару до отметок 65,3-65,4 и менее масштабного снижения по отношению к евро - до 73,5 рубля.

Исходя из совокупного воздействия всех этих факторов на текущей неделе (с 3 по 9 июня) можно ожидать продолжения некоторого ослабления рубля. Во всяком случае, отечественной валюте будет очень сложно преодолеть кардинальные уровни поддержки по паре доллар/рубль, расположенные в районе 63,7 рубля за доллар. Максимальный курс доллара и евро на этой неделе видится в районе 65,5-65,6 и 73,6-73,8 соответственно.

Куда выгодно вложить деньги этим летом

В сложившейся ситуации видится целесообразной покупка доллара. Причем, выше отметки в 66 рублей позицию на покупку можно будет усиливать.

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
Аналитики прогнозируют летний рост спроса на валюту

Этим летом самым выгодным вложением представляется именно в валюту: в доллар США и, в меньшей степени, в евро. Эта рекомендация касается как представителей среднего класса, так и более состоятельных граждан.

Вложения в недвижимость не слишком доходны из-за высоких налогов. Отечественный фондовый рынок и рынок ОФЗ - под угрозой. Вложения в металлическое золото (слитки, монеты) нерентабельно из-за огромного спрэда. Вложения в криптовалюты при нынешней конъюнктуре неактуальны. Что касается летних предложений банков на "заманчивых" условиях, то соблазняться ими не следует: банки решают свои задачи, пытаясь привлечь сбережения граждан под относительно низкий пока еще процент. После ослабления рубля банковский процент неизбежно вырастет. И "заманчивые" предложения окажутся совершенно невыгодными.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия"
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"