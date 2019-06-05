Эксперты призвали США и Россию продлить договор СНВ-3

Российские и американские участники совместной конференции по контролю над ядерными вооружениями, которая проходила в Москве при поддержке Фонда Горчакова и Института США и Канады РАН, приняли совместное заявление, в котором призвали власти двух государств продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости, в распоряжении которого оказался текст документа.

Под ним поставили подписи такие авторитетные эксперты и дипломаты со стажем, как бывший старший советник замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Александра Белл, президент американского Архива нацбезопасности Томас Блэнтон, экс-посол Соединенных Штатов в ООН и в РФ Томас Пикеринг. Коллеги настаивают, что стороны во что бы то ни стало должны продолжать диалог по вопросам стратегической стабильности, уделяя внимание как новым видам наступательных ядерных систем, так и обычным ударным вооружениями, и не допустить их новой гонки.

Напомним, что срок действия ДСНВ, подписанного девять лет назад Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Праге, истекает уже в 2021 году. Он предусматривает сокращение сторонами своих ядерных арсеналов таким образом, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В феврале прошлого года наступил крайний срок, к которому Москва и Вашингтон обязались выйти на контрольные показатели. При этом в Москве предостерегают американскую администрацию от курса на демонтаж договоренностей.