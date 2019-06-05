Новости

Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера 22:38
Эксперты призвали США и Россию продлить договор СНВ-3 22:03
В Дагестане произошел пожар в онкоцентре 21:09
Минприроды планирует увеличить собираемость платежей за вывоз мусора 21:08
Цена барреля Brent упала ниже $60 впервые с конца января 21:06
Еврокомиссия готова начать процедуру запуска санкций в отношении Италии 21:05
Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца 20:57
Горы мусора "главной" свалки Индии скоро станут выше главного памятника страны 20:56
Белорусские СМИ получили аккредитации на II Европейские игры 20:19
Дипломат посольства РФ посетит торжества в Нормандии 20:14
Минтранс пообещал жесткую реакцию на сбои с выдачей багажа в Шереметьево 19:59
Болгария потратит миллионы евро на защиту сельского хозяйства от града 19:40
Володин рассказал о ходе реставрации помещений Госдумы 19:38
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате 19:10
Филевская линия московского метро изменит режим работы на 4 месяца 19:10
Видео: дети читают свои самые любимые басни Крылова 18:59
В Москве-реке утонул подросток 18:45
Найдены останки существ, царивших на Земле 470 миллионов лет назад 18:39
Выдвинута неожиданная версия исчезновения цивилизации Ангкора 18:33
В Симферополе град разбил стекла автомобилей 18:31
В работе Mail.ru произошел серьезный сбой 18:30
В Перми завели дело о травмировании пассажирки при спуске с трапа самолета 18:23
Бывший замминистра сельского хозяйства Японии убил своего сына 18:20
СКА подписал контракт с Кагарлицким 18:18
Определены самые популярные курорты для празднования Дня России 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
05.06.2019 22:03
Рубрика: Власть

Эксперты призвали США и Россию продлить договор СНВ-3

Текст: Екатерина Забродина

Российские и американские участники совместной конференции по контролю над ядерными вооружениями, которая проходила в Москве при поддержке Фонда Горчакова и Института США и Канады РАН, приняли совместное заявление, в котором призвали власти двух государств продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года. Об этом сообщает агентство РИА Новости, в распоряжении которого оказался текст документа.

Фото: Константин Завражин/РГ
РФ и Китай призвали ядерные державы отказаться от совместных ядерных миссий

Под ним поставили подписи такие авторитетные эксперты и дипломаты со стажем, как бывший старший советник замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Александра Белл, президент американского Архива нацбезопасности Томас Блэнтон, экс-посол Соединенных Штатов в ООН и в РФ Томас Пикеринг. Коллеги настаивают, что стороны во что бы то ни стало должны продолжать диалог по вопросам стратегической стабильности, уделяя внимание как новым видам наступательных ядерных систем, так и обычным ударным вооружениями, и не допустить их новой гонки.

Напомним, что срок действия ДСНВ, подписанного девять лет назад Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Праге, истекает уже в 2021 году. Он предусматривает сокращение сторонами своих ядерных арсеналов таким образом, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В феврале прошлого года наступил крайний срок, к которому Москва и Вашингтон обязались выйти на контрольные показатели. При этом в Москве предостерегают американскую администрацию от курса на демонтаж договоренностей.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Договор об СНВ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России