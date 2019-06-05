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В XXI веке к бедам человечества добавился спам. Первоначально назойливая реклама досаждала только владельцам электронных почтовых ящиков, но потом превратилась в головную боль и для пользователей мобильной связи. Есть ли защита от телефонного спама - звонков и SMS, "Российская газета" спросила у сотовых операторов и экспертов.
Со спамом удается справляться, но полностью проблема не решена. Фото: Fokusiert / iStock Со спамом удается справляться, но полностью проблема не решена. Фото: Fokusiert / iStock
Со спамом удается справляться, но полностью проблема не решена. Фото: Fokusiert / iStock

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "ВымпелКома" (бренд "Билайн"), в компании давно работает и постоянно совершенствуется система, которая идентифицирует и успешно блокирует фродовые звонки, куда в том числе попадают некоторые спам-номера, используемые для массовых звонков.

"МегаФон" разработал и внедрил технологию, позволяющую выявлять и блокировать фрод- и спам-номера еще в 2017 году, поэтому клиенты не сталкиваются с подобными проблемами, заверили "Российскую газету" в пресс-службе компании. Для абонентов также есть услуга "SMS-фильтр", помогающая бороться с SMS-рассылками или сообщениями от надоедливых абонентов. Она работает для обычных, коротких и буквенных номеров всех операторов, уточнил представитель оператора.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Программа по противодействию несанкционированным рассылкам, в рамках которой оператор блокирует мошеннический и рекламный трафик, есть и у Tele2 ("Т2 РТК Холдинг"). Кроме того, абонентам сотового оператора доступен бесплатный сервис "Антиспам", позволяющий самостоятельно блокировать входящие SMS-рассылки с любых номеров. Для подключения услуги достаточно отправить бесплатное сообщение на номер 345, указав в тексте номер или имя автора нежелательных SMS, пояснили "Российской газете" в пресс-службе компании.

МТС вместе с "Лабораторией Касперского" в мае запустила платное приложение "МТС Кто звонит". Сервис проверяет номер, с которого идет входящий звонок, и предупреждает, если это спам-обзвон, либо проинформирует о наименовании звонящей организации. По желанию абонента приложение может заблокировать спам-номера.

В Yota реагируют на звонки и SMS с неизвестных номеров, если те содержат мошеннические предложения или угрозу жизни. Клиент в этом случае может обратиться в службу поддержки оператора. Та запросит подробную информацию по звонку или SMS (дату и время, содержание звонка, номера телефонов, с которого и на который поступает угроза. Кстати, если номер скрыт, что часто бывает в подобных ситуациях, клиент может увидеть его в детализации звонков. Служба безопасности по факту проверки может заблокировать абонента, от которого поступают звонки, но лишь в случае, если они идут с номеров Yota.

"Если же угрозы поступают не от наших клиентов - информация будет передана в соответствующие инстанции", - рассказал "Российской газете" представитель пресс-службы сотового оператора.

И все-таки, несмотря на все усилия операторов, телефонный спам продолжает оставаться для абонентов проблемой. Одних тревожат звонками работники колл-центров банков и медицинских клиник, других - театральные кассы, школы иностранных языков, спортивные клубы или юридические конторы с предложением бесплатной консультации. Что еще можно предпринять, чтобы уменьшить поток спама?

"Самое простое решение - просто не брать трубку при звонках с незнакомых номеров, особенно до 9.00 и после 18.00, когда колл-центры пытаются продать что-нибудь гражданам", - говорит основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.

Полезно также скачать специальное приложение, которое проверяет телефон на принадлежность спамерам по единой базе и сразу показывает или блокирует рекламный вызов, указывает собеседник "Российской газеты".

Фото: iStock
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По словам Луки Сафонова, руководителя лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет", не лишним будет посмотреть, не принадлежит ли незнакомый номер мошенникам. Это можно сделать, например, на онлайн-ресурсах, где пользователи оставляют отзывы о подобных номерах.

Что совершенно бесполезно, так это блокировать спамеров через услугу блокировки номера у оператора мобильной связи, считает Ашот Оганесян. Колл-центры используют сотни исходящих номеров, в том числе мобильных, и редко звонят с одного и того же номера дважды.

"При звонке сотрудника колл-центра какого-нибудь банка или другого крупного учреждения можно сообщить оператору, что вы записываете разговор, а затем продиктовать отказ от обработки персональных данных в форме "я - такой-то запрещаю банку такому-то с сегодняшней даты хранить и обрабатывать мои персональные данные, включая фамилию, имя и номер телефона". Затем нужно сообщить, что если вам еще раз позвонят, вы пожалуетесь в Роскомнадзор, - советует Оганесян - Не факт, что это поможет, так как на законодательство о персональных данных большинство маркетологов закрывают глаза, но в CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами - прим. Ред.) против вашего номера могут сделать соответствующую пометку и беспокоить меньше".

Лука Сафонов советует по возможности вообще не публиковать номер мобильного телефона на просторах интернета. "Если потребуется разместить в Сети объявление, например, о продаже машины, лучше завести для этих целей отдельную сим-карту", - говорит эксперт.

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