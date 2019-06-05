В XXI веке к бедам человечества добавился спам. Первоначально назойливая реклама досаждала только владельцам электронных почтовых ящиков, но потом превратилась в головную боль и для пользователей мобильной связи. Есть ли защита от телефонного спама - звонков и SMS, "Российская газета" спросила у сотовых операторов и экспертов.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "ВымпелКома" (бренд "Билайн"), в компании давно работает и постоянно совершенствуется система, которая идентифицирует и успешно блокирует фродовые звонки, куда в том числе попадают некоторые спам-номера, используемые для массовых звонков.

"МегаФон" разработал и внедрил технологию, позволяющую выявлять и блокировать фрод- и спам-номера еще в 2017 году, поэтому клиенты не сталкиваются с подобными проблемами, заверили "Российскую газету" в пресс-службе компании. Для абонентов также есть услуга "SMS-фильтр", помогающая бороться с SMS-рассылками или сообщениями от надоедливых абонентов. Она работает для обычных, коротких и буквенных номеров всех операторов, уточнил представитель оператора.

Программа по противодействию несанкционированным рассылкам, в рамках которой оператор блокирует мошеннический и рекламный трафик, есть и у Tele2 ("Т2 РТК Холдинг"). Кроме того, абонентам сотового оператора доступен бесплатный сервис "Антиспам", позволяющий самостоятельно блокировать входящие SMS-рассылки с любых номеров. Для подключения услуги достаточно отправить бесплатное сообщение на номер 345, указав в тексте номер или имя автора нежелательных SMS, пояснили "Российской газете" в пресс-службе компании.

МТС вместе с "Лабораторией Касперского" в мае запустила платное приложение "МТС Кто звонит". Сервис проверяет номер, с которого идет входящий звонок, и предупреждает, если это спам-обзвон, либо проинформирует о наименовании звонящей организации. По желанию абонента приложение может заблокировать спам-номера.

В Yota реагируют на звонки и SMS с неизвестных номеров, если те содержат мошеннические предложения или угрозу жизни. Клиент в этом случае может обратиться в службу поддержки оператора. Та запросит подробную информацию по звонку или SMS (дату и время, содержание звонка, номера телефонов, с которого и на который поступает угроза. Кстати, если номер скрыт, что часто бывает в подобных ситуациях, клиент может увидеть его в детализации звонков. Служба безопасности по факту проверки может заблокировать абонента, от которого поступают звонки, но лишь в случае, если они идут с номеров Yota.

"Если же угрозы поступают не от наших клиентов - информация будет передана в соответствующие инстанции", - рассказал "Российской газете" представитель пресс-службы сотового оператора.

И все-таки, несмотря на все усилия операторов, телефонный спам продолжает оставаться для абонентов проблемой. Одних тревожат звонками работники колл-центров банков и медицинских клиник, других - театральные кассы, школы иностранных языков, спортивные клубы или юридические конторы с предложением бесплатной консультации. Что еще можно предпринять, чтобы уменьшить поток спама?

"Самое простое решение - просто не брать трубку при звонках с незнакомых номеров, особенно до 9.00 и после 18.00, когда колл-центры пытаются продать что-нибудь гражданам", - говорит основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.

Полезно также скачать специальное приложение, которое проверяет телефон на принадлежность спамерам по единой базе и сразу показывает или блокирует рекламный вызов, указывает собеседник "Российской газеты".

По словам Луки Сафонова, руководителя лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет", не лишним будет посмотреть, не принадлежит ли незнакомый номер мошенникам. Это можно сделать, например, на онлайн-ресурсах, где пользователи оставляют отзывы о подобных номерах.

Что совершенно бесполезно, так это блокировать спамеров через услугу блокировки номера у оператора мобильной связи, считает Ашот Оганесян. Колл-центры используют сотни исходящих номеров, в том числе мобильных, и редко звонят с одного и того же номера дважды.

"При звонке сотрудника колл-центра какого-нибудь банка или другого крупного учреждения можно сообщить оператору, что вы записываете разговор, а затем продиктовать отказ от обработки персональных данных в форме "я - такой-то запрещаю банку такому-то с сегодняшней даты хранить и обрабатывать мои персональные данные, включая фамилию, имя и номер телефона". Затем нужно сообщить, что если вам еще раз позвонят, вы пожалуетесь в Роскомнадзор, - советует Оганесян - Не факт, что это поможет, так как на законодательство о персональных данных большинство маркетологов закрывают глаза, но в CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами - прим. Ред.) против вашего номера могут сделать соответствующую пометку и беспокоить меньше".

Лука Сафонов советует по возможности вообще не публиковать номер мобильного телефона на просторах интернета. "Если потребуется разместить в Сети объявление, например, о продаже машины, лучше завести для этих целей отдельную сим-карту", - говорит эксперт.