Экспорт золота из России, который по итогам прошлого года сократился почти втрое, в этом году может снова начать расти. Причина в новой ценовой политике Банка России как крупнейшего потребителя отечественного золота: он будет покупать слитки дешевле рыночной стоимости. По оценкам экспертов, в этом году ЦБ сократит темпы пополнения золотого запаса, а излишки продавцы, скорее всего, предложат на азиатском рынке.

С 1 мая ЦБ ввел дисконт к цене покупки аффинированного золота (такой металл проходит обязательную обработку от примесей и обладает высокой чистотой). Это означает, что фактически регулятор теперь покупает желтый металл дешевле, чем на аукционах Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA Gold Price). Каждый месяц до конца года дисконт будет расти: на организованных торгах - с 0,14 до 0,21 процента, на внебиржевых - с 0,05 до 0,12 процента. Изменения в ценовой политике ЦБ объяснил желанием выровнять условия продаж на внутреннем и внешнем рынках, а также намерением сформировать "предпосылки для дальнейшего развития внутреннего рынка драгоценных металлов".

В этом году Банк России впервые за долгое время может снизить темпы пополнения золотого запаса. Излишки банки могут продать на азиатском рынке

В прошлом году из произведенных в России 314 тонн золота 274 тонны купил для пополнения золотого запаса Банк России, еще 17 тонн ушло на экспорт, 23 тонны аффинированного желтого металла остались на внутреннем рынке, следует из данных ЦБ, минфина и таможенной статистики. В 2017-м году экспорт был в три раза выше - 57 тонн. Сократился он, по сути, благодаря росту спроса со стороны ЦБ. Золотодобывающие компании продают металл банкам, которые выступают посредниками между поставщиком и покупателем. Выступая своеобразным буфером, банки и золотодобытчики не хотят терять прибыль, поэтому для них установка более низкой цены покупки золота со стороны ЦБ - это повод нарастить экспорт или получить лицензию на операции за рубежом, о чем сейчас и раздумывают российские кредитные организации, сообщило агентство Bloomberg.

"Существенного давления на внутренние цены мы не ожидаем. Не исключаем при этом, что увеличение экспорта золота из РФ может внести определенный дисконт в мировые цены, - говорит финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Однако глобального влияния на ценовую конъюнктуру на мировом рынке это не окажет: здесь будут действовать другие фундаментальные факторы. По нашему мнению, до конца 2019 года опасения замедления роста мировой экономики, которые все больше подтверждаются статистикой, а также тренд на смягчение монетарной политики ведущими центробанками будут способствовать росту золотых котировок потенциально на пять-восемь процентов от текущих уровней".

Действия Банка России укладываются в курс на дедолларизацию экономики, но они вряд ли заметно повлияют на внутренний спрос на золото с учетом величины установленного дисконта. Более значимой мерой стала бы отмена НДС на золотые слитки, считает аналитик, однако законопроект еще не принят. Все равно ЦБ РФ останется крупнейшим потребителем аффинированного золота и в этом году: за первые четыре месяца он купил 71,53 тонны желтого металла, а до конца этого года докупит еще около 100-130 тонн, ожидает "БКС Премьер".

ЦБ начал активно наращивать долю золота в резервах во второй половине 2000-х годов, чтобы довести ее до уровня развитых стран и сократить зависимость от мировых резервных валют. Если в 2007 году золотой запас составлял всего 402 тонны, то к началу 2019-го - 2112 тонн, а доля в резервах выросла с 2,5 до 18,55 процента. Существенное пополнение в 2018 году почти выполнило задачу довести запас до уровня развитых стран, и на ближайшие годы регулятор действительно может немного снизить темпы конвертации резервов в желтый металл, солидарен ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Дисконт в размере 0,21 процента к лондонскому фиксингу вряд ли повлияет на розничный рынок в РФ, но может стимулировать операции крупных банков по экспорту металла, - подтверждает аналитик. - В то же время текущий спрос на золото в мире пока не гарантирует повышенной потребности покупателей у других банков". Соответственно, ЦБ РФ останется крупнейшим потребителем производимого золота в РФ.

Поскольку доля золота почти достигла 20 процентов, в текущем году регулятор может сократить суммарную покупку до 150-200 тонн, оценивает Кочетков, что также будет значимым объемом, но позволит другим банкам осуществлять операции в дополнительном объеме 75-100 тонн. "Прибыль от этих операций у финансовых организаций будет незначительной, но достаточной, чтобы сделать их интересными для крупных игроков. Возможно, что на эти объемы уже находятся покупатели в лице азиатских центральных банков, которые также предпочитают наращивать резервы в золоте, отказываясь от доллара США", - заключает Кочетков.