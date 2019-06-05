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"Это всё бред!": представитель Алибасова опроверг сведения о его смерти

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    05.06.2019, 22:59
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Представитель советского, российского артиста, продюсера, создателя проекта "На-На" Барии Алибасова Вадим Горожанкин опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Алибасов скончался в реанимации.  

Фото: kinopoisk.ru
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"Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой", - заявил пресс-секретарь артиста в комментарии каналу 360.

Добавив, что "нормальное, полноценное заявление" о состоянии продюсера у него будет завтра утром.

Напомним: Бари Алибасов попал в реанимацию вчера после того, как выпил у себя дома средство для прочистки канализационных труб "Крот", перепутав его с соком. 

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