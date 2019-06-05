"Это всё бред!": представитель Алибасова опроверг сведения о его смерти

Представитель советского, российского артиста, продюсера, создателя проекта "На-На" Барии Алибасова Вадим Горожанкин опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Алибасов скончался в реанимации.

"Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой", - заявил пресс-секретарь артиста в комментарии каналу 360.

Добавив, что "нормальное, полноценное заявление" о состоянии продюсера у него будет завтра утром.

Напомним: Бари Алибасов попал в реанимацию вчера после того, как выпил у себя дома средство для прочистки канализационных труб "Крот", перепутав его с соком.